به گزارش خبرنگار مهر، در انتخابات هیأت بدمینتون که ظهر امروز دوشنبه در سنندج برگزار شد، محمود مرادی با کسب ۸ رأی از مجموع ۱۴ رأی توانست حداکثر آرای مجمع را به خود اختصاص دهد.

در این مجمع که با حضور ۱۴ نفر از اعضای مجمع برگزار شد، ۵ نامزد حاضر اهداف و برنامه‌های خود را برای حاضران در جلسه تشریح کردند.

محمود مرادی با اشاره به برنامه‌های خود در این هیأت، بیان کرد: ایجاد تعامل با اداره کل ورزش و جوانان و همچنین آموزش و پرورش بهترین راه جذب استعداد و پرورش این رشته است.

وی افزود: با توجه به ظرفیت‌هایی که در بخش بانوان وجود دارد، باید این بخش را در هیات‌های استان و شهرستان فعال‌تر از قبل کنیم.

رئیس هیأت بدمینتون کردستان گفت: استفاده از پتانسیل‌های موجود و تعامل با هیأت شهرستان‌ها و همکاری و همفکری با آنان قطعا موجب پیشرفت این هیأت خواهد شد.

وی به مشکلات مالی هیأت‌های ورزشی اشاره کرد و افزود: به دلیل کمبود اعتبارات باید حامیان مالی را از میان ادارات و سازمان‌ها به سمت رشته بدمینتون جذب کرد.

وی تصریح کرد: در سال‌های گذشته لیگ‌های استانی خوبی در این رشته برگزار شد و امیدواریم با همکاری سازمان‌ها و اداره ورزش و جوانان این امر دوباره محقق شود.

وی افزود: اردوهای کشوری با حضور مربیان برجسته و حفظ جایگاه این رشته در کشور از دیگر اولویت‌های هیأت است.

وی در پایان افزود: استفاده از تجربه پیشکسوتان و بهره‌گیری از راهکارهای آنان در مدیریت موفقتر از جمله برنامه‌های بنده در این هیأت است.

در پایان محمود مرادی با کسب ۸ رأی از مجموع ۱۴ رأی حداکثر آرای مجمع، رئیس هیأت استان شد و فاروق بیدار پور و زاهد زندی هر کدام با کسب ۵ و یک رأی به کار خود در مجمع انتخابات هیأت بدمینتون کردستان پایان دادند.