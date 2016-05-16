محسن ورجاوند در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: با هماهنگی اداره آگاهی شهرستان دزفول چهار دستفروش دارو و واکسن دامی مستقر در بازار قدیم دستگیر و کلیه اقلام آن‌ها ضبط شد.

وی افزود: در این اقلام، دارو و واکسن‌های غیرمجاز نیز موجود است و به همین دلیل به دستور مقام قضایی فروشندگان دستگیر شدند.

رئیس اداره دامپزشکی دزفول با بیان اینکه دزفول از پنج داروخانه مجاز دامپزشکی برخوردار است، گفت: از نظر تأمین داروهای دامی مورد نیاز در شهرستان هیچگونه مشکلی وجود ندارد و نیازی به فروش این داروها توسط دستفروشان نيست.

ورجاوند از دامداران درخواست کرد اقلام دارویی مورد نیاز خود را از این مراکز مجاز تهیه کنند چرا که فروش دارو در خارج از این مراکز تحت نظارت نبوده و سلامت داروها و حفظ زنجیره سرد و چرخه توزیع آنها مورد تایید نیست.

وی در پایان عنوان کرد: بنابراین تهیه داروهای دامي از مراکز غیرمجاز علاوه بر اینکه مشکلی از بیماری دام کم نمی کند، بلکه باعث بروز مشکلات و عواقب ناگواری در آن‌ها خواهند شد.