به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النشره، «فائز السراج» نخست وزیر دولت توافق ملی و رئیس شورای ریاست جمهوری لیبی طی سخنانی اعلام کرد که ما از برخی طرف های مربوطه درخواست کردیم که براری مبارزه با تروریسم در اسرع وقت ما را تجهیز کنند.

بر اساس این گزارش فائز السراج در سخنانی در این زمینه اظهار داشت: ما همچنین درخواست کردیم که از گارد ساحلی لیبی به منظور جلوگیری از مهاجرت غیرقانونی حمایت گردد.

نخست وزیر دولت توافق ملی لیبی در ادامه عنوان کرد: ما مداخله خارجی ها را درخواست نکردیم بلکه کمک های بین المللی را خواستار شدیم.

لازم به ذکر است وزرای خارجه چندین کشور در وین گردهم آمده اند تا اوضاع لیبی را بررسی کنند.