تیم هندبال جوانان باز هم اوکراین را شکست داد

به گزارش خبرنگار مهر، تیم ملی هندبال جوانان ایران دوشنبه شب در دومین بازی تدارکاتی خود در حاشیه اردوی آماده سازی در شهر کیف اوکراین به مصاف تیم هندبال جوانان این کشور رفت و موفق شد برای دومین بار از سد تیم بگذرد.

در این بازی که با حساسیت بیشتری نسبت به دیدار اول برگزار شد جوانان ایران موفق شدند با نتیجه ۳۲ بر ۲۹ تیم هندبال جوانان از پیش رو بردارند.

تیم ملی هندبال جوانان ایران به منظور کسب آمادگی برای حضور در مسابقات قهرمانی هندبال آسیا و انتخابی رقابتهای قهرمانی جوانان جهان از ۲۴ اردیبهشت تا هشتم خردادماه در دو اردوی تدارکاتی در کشورهای اوکراین و لهستان شرکت گروه و بازی های تدارکاتی در قالب دیدارهای دوستانه و یک تورنمنت برگزار خواهند کرد.

رقابتهای قهرمانی هندبال جوانان آسیا مردادماه سال جاری در کشور اردن برگزار می شود که تیم ایران در گروه اول با تیم های اردن و ازبکستان مسابقه می دهد.