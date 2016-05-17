تغییر مکان موسسه با حمایت رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور

عباس عظیمی مدیر عامل موسسه هنرمندان پیشکسوت در گفتگو با خبرنگار مهر درباره تازه ترین فعالیت های موسسه هنرمندان پیشکسوت توضیح داد: خوشبختانه با توجه به برنامه ریزی هایی که انجام گرفته به زودی مکان موسسه با حمایت های ویژه ای که از سوی دکتر نوبخت سخنگوی دولت و رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور انجام گرفته است، تغییر خواهد کرد و ما در محیطی گسترده تر در شرایط بهتر فعالیت مضاعفی را آغاز می کنیم.

وی ادامه داد: به هر ترتیب فراهم سازی مسایل بودجه ای نیازمند مقدماتی است که با حمایت ویژه ای که از سوی آقای نوبخت انجام گرفته ما به زودی مکان جدید موسسه را خریداری می کنیم و فکر می کنم اگر مشکل خاصی وجود نداشته باشد تا یک ماه آینده کارهای پیش بینی شده انجام خواهد گرفت. امیدوارم با حضور در مکان جدید بتوانیم اتفاقات جدیدی را در موسسه هنرمندان پیشکسوت رقتم بزنیم.

مدیر عامل موسسه هنرمندان پیشکسوت در بخش پایانی صحبت های خود بیان کرد: یکی از مشکلات عدیده ای که ما در موسسه هنرمندان پیشکسوت داشتیم فقدان یک مکان مناسب برای انجام فعالیت های بیشتر در جهت خدمت رسانی به هنرمندان عزیز بود که خوشبختانه با همکاری های جناب نوبخت این مشکل نیز به زودی مرتفع می شود. ما به طور حتم برنامه های متفاوتی برای انجام فعالیت ها داریم که تا چند هفته آینده به صورت کامل اطلاع رسانی خواهیم کرد.