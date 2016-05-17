به گزارش خبرنگار خبرنگار مهر، سرهنگ حسین نجفی صبح سه شنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: در پی چندین فقره سرقت محتویات خودرو در خرم آباد موضوع به صورت ویژه در دستور کار ماموران این فرماندهی قرار گرفت.

وی ادامه داد: ماموران با کارهای اطلاعاتی سه نفر اعضای این باند را در خرم آباد شناسایی و دستگیر کردند.

فرمانده انتظامی خرم آباد اظهار داشت: سارقان تا کنون به ۱۳ فقره سرقت محتویات خودرو اعتراف و مقادیری انواع رادیو ضبط از آنها کشف شده است.

سرهنگ نجفی گفت: با شناسایی مالباختگان، سه سارق همراه پرونده به مراجع قضایی معرفی شدند.