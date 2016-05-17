  1. استانها
  2. لرستان
۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۵، ۱۰:۳۹

در جمع خبرنگاران مطرح شد؛

سارقان سابقه‌دار در خرم‌آباد دستگیر شدند

سارقان سابقه‌دار در خرم‌آباد دستگیر شدند

خرم آباد - فرمانده انتظامی خرم آباد از دستگیری سه سارق سابقه دار با ۱۳ فقره محتویات خودرو در این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرنگار خبرنگار مهر، سرهنگ حسین نجفی صبح سه شنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: در پی چندین فقره سرقت محتویات خودرو در خرم آباد موضوع به صورت ویژه در دستور کار ماموران این فرماندهی قرار گرفت.

وی ادامه داد: ماموران با کارهای اطلاعاتی سه نفر اعضای این باند را در خرم آباد شناسایی و دستگیر کردند.

فرمانده انتظامی خرم آباد اظهار داشت: سارقان تا کنون به ۱۳ فقره سرقت محتویات خودرو اعتراف و مقادیری انواع رادیو ضبط از آنها کشف شده است.

سرهنگ نجفی گفت: با شناسایی مالباختگان، سه سارق همراه پرونده به مراجع قضایی معرفی شدند.

کد مطلب 3660836

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها