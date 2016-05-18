به گزارش خبرگزاری مهر، فراخوان هفدهمین جشنواره نمایش عروسکی مراکز کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان با افزوده شدن دو بخش جدید مسابقه عکاسی و پوستر ابعاد تازه‌ای پیدا کرد.

این جشنواره در دو مرحله‌ استانی و کشوری و در چهار بخش به مربیان و اعضای مراکز کانون سراسر کشور اختصاص دارد.

این جشنواره امسال در چهار بخش نمایش عروسکی صحنه‌ای (ویژه اعضای نوجوان)، نمایشنامه‌نویسی (ویژه همکاران کانونی و اعضای ارشد)، عکاسی نمایشی (ویژه اعضای نوجوان) و طراحی پوستر (ویژه همکاران کانونی و اعضای ارشد) برگزار می‌شود.

در فراخوان این جشنواره که از سوی اداره کل آفرینش‌های ادبی و هنری کانون منتشر شده، تاکید شده است که هر نمایش متقاضی شرکت در مرحله‌ استانی (از تاریخ اعلام فراخوان تا ۱۵ شهریور) دست‌کم باید ۵۱ بار در استان بر روی صحنه برود تا مجوز ورود به مرحله‌ی بعد را پیدا کند.

از این مرحله در نهایت، فیلم ۵۵ نمایش اجرا شده در استان‌ها به دبیرخانه جشنواره سراسری ارسال می‌شود تا با داوری اولیه هیات انتخاب، تعدادی از آثار برگزیده برای حضور در مرحله کشوری که روزهای از ۷ تا ۹ مهر برگزار خواهد شد – معرفی شود.

براساس این فراخوان گروه سنی نمایش‌گران، شامل (عروسک‌گردانان و صدا پیشگان) اعضای ۱۲ تا ۱۷ ساله (گروه سنی د و ه) و یاریگران شامل (نویسنده، کارگردان، طراح صحنه، طراح و مجری عروسک، آهنگ‌ساز، طراح پوستر و...) همکاران و اعضای ارشد است و در بخش یاریگران منعی برای حضور اعضای نوجوان وجود ندارد.

هفدهمین جشنواره نمایش عروسکی در عین حال از مربیان و اعضای مراکز کانون برای شرکت در بخش «نمایشنامه‌نویسی» و دو بخش جدید «عکاسی تئاتر» و «طراحی پوستر جشنواره» نیز دعوت کرده است.

در همین حال از مهم‌ترین مقررات اعلام شده در بخش اصلی نمایشی جشنواره می‌توان به لزوم دریافت مجوز کتبی از نویسنده یا مترجم اثر، سقف تعداد اعضای شرکت‌کننده در هر گروه (همراه با مربی) ۷ نفر، آزاد بودن شیوه اجرای نمایش، منع استفاده از نور ماوراء بنفش و منع اجرای نمایش با استفاده از صداهای ضبط شده (به‌غیر از موسیقی و جلوه‌های ویژه صوتی) اشاره کرد.

جشنواره نمایش عروسکی کانون با هدف پرورش فکر نوجوانان با استفاده از هنر نمایش، فراگیری مهارت‌های اجتماعی نوجوانان در تعامل با یکدیگر، فراهم کردن زمینه‌ای برای رشد خلاقیت و نوآوری بین همکاران، اعضای ‌ارشد و نوجوانان با استفاده از هنر نمایش و گسترش فعالیت‌های نمایشی در تمام مراکز کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان برگزار می‌شود.

این جشنواره به صورت دوسالانه برگزار می‌شود که نخستین دوره‌ی آن سال ۱۳۷۶ و آخرین دوره‌ سال ۱۳۹۳ برگزار شد و در مجموع شانزده دوره آن در کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان برپا شده است.

فراخوان کامل جشنواره در پایگاه خبری کانون به نشانیwww.kanoonnews.ir منتشر شده است.