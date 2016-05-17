به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی نهاد کتابخانههای عمومی کشور، پس از تصویب قانون پرداخت حق مرزی به کتابداران، اسماعیل شفاعی، معاون اداری و مالی نهاد در تشریح این حق ویژه کتابداران مرزنشین، گفت: در نهاد کتابخانهها، هر چند یک نهاد عمومی غیردولتی است، از قانون مدیریت خدمات کشوری تبعیت میکنیم و این قانون ملاک عمل در نهاد است. در این قانون، بندی به نام فوقالعاده مناطق کمتر توسعه یافته وجود دارد که دارای موارد مختلفی است؛ یکی از این موارد، فوقالعاده حق نوار مرزی است.
وی افزود: با تأکید و پیگیری دبیرکل نهاد، بنا شد این فوقالعاده از ابتدای سال ۹۴ پیگیری و به مجموعه کارکنان نهاد، که مشمول این قانون میشوند، پرداخت شود. با اینحال میزان اعتبارات نهاد و استانها برای پرداخت فوقالعاده مناطق مرزی، اعمال این قانون را اندکی به تأخیر انداخت؛ اواخر سال ۱۳۹۴ فرآیند شناسایی استانها و مناطق مرزی آغاز شد؛ طی این فرآیند ۱۵ استان مرزی شناسایی، و برای تشخیص شهرهایی که مشمول نوار مرزی میشوند، با استانداریهای مربوطه مکاتباتی صورت گرفت.
شفاعی با بیان اینکه نهاد کتابخانهها در انتخاب شهرها و مناطق مرزی نقشی نداشته است، تصریح کرد: طی مکاتبات انجام شده با استانداریهای استانهای مرزی، شهرهای واقع در محدوده مرزی استعلام شد؛ این شهرها پیش از این، بر اساس تقسیمات کشوری وزارت کشور مشخص و اطلاعات آن در اختیار استانداریها قرار گرفته است؛ همچنین بر اساس این اطلاعات ممکن است در یک استان مرزی، تعدادی از شهرها در محدوده نوار مرزی و تعدادی از آنها خارج از این محدوده قرار گیرند؛ بنابراین لزوما تمامی شهرهای یک استان مرزی، مشمول این قانون نمیشود.
معاون اداری و مالی نهاد از اعمال حق مرزی در احکام کتابداران مرزنشین خبر داد و گفت: در حال حاضر روند صدور احکام این عزیزان در اداره کل امور اداری آغاز و بالغ بر ۸۰۰ حکم صادر شده است؛ بر اساس احکام پرسنلی افراد، میزان سنوات، مدرک تحصیلی و ... ضریب اعمال شده متفاوت است؛ اما به طور میانگین احکام صادر شده ماهانه حدود ۹۰۰ هزار ریال افزایش حقوق داشتهاند؛ به لطف خداوند، حمایت دبیرکل محترم و تلاش همکاران در اداره کل امور مالی و اداری، فوقالعاده حق مرزی مربوط به سال ۹۴، هفته گذشته به حساب همکاران واریز شد. این فوقالعاده زین پس در احکام کارگزینی سال ۹۵ نیز اعمال و انشاالله پایدار خواهد بود.
شفاعی همچنین در خصوص صدور احکام نیروی انسانی شاغل در نهاد در سال ۹۵ بیان کرد: در حال حاضر ضرایب به صورت غیررسمی اعلام شده است؛ منتظر اعلام رسمی بودجه و به تبع آن ضرایب حقوقی کارکنان هستیم و انشاالله پایان خرداد ماه، پرداختها، به همراه مابهالتفاوت فروردین و اردیبهشت ماه، بر اساس احکام جدید انجام خواهد شد.
وی در خاتمه گفت: امید است با رویکرد حاکم بر فعالیتهای نهاد، نگاه دبیرکل به سیاست کتابدارمحوری و تلاش ایشان برای بهبود وضع معیشت کتابداران، شاهد روزهای بهتری باشیم.
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