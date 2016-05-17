آبادان ۳هزار فعال قرآنی دارد/امضای تفاهمنامه قرآنی با بصره

شجاع زویدات در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: از این تعداد یک هزار نفر حافظ ۲۰ جزء قرآن هستند که اکثرشان از خواهران هستند.

وی افزود: بیش از یک هزار نفر نیز حافظ زیر ۲۰ جزء قرآن هستند ضمن آنکه یک هزار نفر هم مدرس و قاری قرآن هستند.

عضو شورای اسلامی شهر آبادان با بیان اینکه ۱۰ گروه تواشیح ممتاز کشوری در آبادان داریم، اضافه کرد: گروه تواشیح باقرالعلوم از جمله این گروههاست که سه نفر از آنان به نام های سعیدی زاده، بغلانی و مشعلی در حادثه منا (سال گذشته) شهید شدند.

مدیر موسسه جامعه القرآن آبادان و مسئول امور قرآنی سازمان منطقه آزاد اروند تصریح کرد: در زمان حاضر ۵۰ موسسه و مهد قرآنی در سطح شهر فعالیت دارند که بسیاری از آنان قابلیت های فرآوانی برای ارائه در سطح کشور دارند.

زویدات یادآور شد: با توجه به فعالیتهای انجام شده در زمینه قرآن سال گذشته منطقه آزاد اروند در میان سایر مناطق آزاد، تجاری و صنعتی کشور جایگاه نخست را از آن خود کرد، کسب این جایگاه مرهون تلاش همگان در بخشهای مرتبط است.

وی از برپایی محفل بزرگ قرآنی در قالب یادواره شهدای قرآنی با حضور قاری برجسته «محمد شهات انور»، برگزاری مسابقات قرآن کریم منطقه آزاد اروند (دانش آموزانی) در رده های سنی مختلف با حضور بیش از دو هزار نفر در رشته های قرائت و روان خوانی (صحیح خوانی) با مشخص شدن ۲۰ نفر ممتاز با کسب جایگاههای اول تا سوم، برپایی ماهانه محفل انس با قرآن، محفل بزرگ انس با قرآن اسفندماه سال گذشته در سینما نفت، برپایی محافل انس با قرآن در سطح مناطق محروم، حاشیه ای و روستاها به عنوان برخی از فعالیتهای قرآنی انجام شده در آبادان نام برد.

زویدات گفت: در زمان حاضر به طور هفتگی یک محفل انس با قرآن توسط ۵۰ موسسه و مهد قرآنی فعال در سطح شهر در مناطق مختلف شهری و روستاها برگزار می شود، مسئولان موسسات موظفند تا یک مسابقه حفظ ۳۰ جزء را برگزار کنند.

مدیر موسسه جامعه القرآن آبادان و مسئول امور قرآنی سازمان منطقه آزاد اروند با اشاره به امضای تفاهمنامه همکاریهای قرآنی با شورای قرآنی شهر بصره از برپایی محافل مشترک انس با قرآن، مسابقات مشترک قرآنی، نشستهای تخصصی قرآنی و آموزشی، برپایی دوره های آموزشی تخصصی مشترک، تاسیس دارالقرآن مشترک و تبادل مدرس و اساتید قرآنی در جهت ارائه آموزشهای قرآنی به عنوان مفاد اصلی این تفاهمنامه نام برد.

این عضو شورای اسلامی شهر آبادان با تاکید بر لزوم هم افزایی و کاربردی کردن فعالیتهای قرآنی در سطح منطقه آزاد اروند افزود: طبق برنامه ریزیهای انجام شده به طور ماهانه یک جلسه بحث و تبادل نظر با مدیریت واحد میان متولیان امر قرآن در شهرستانهای آبادان و خرمشهر برگزار می شود.

وی در پایان، تصمیم گیرهای انجام شده برای انجام فعالیتهای کلان قرآنی در منطقه را نیز یادآور شد.