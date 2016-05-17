اولین درسنامه احکام برای دانش آموزان تدوین شد

ابوالقاسم جوپاری محقق و پژوهشگر در گفتگو با خبرنگار مهر، گفت: اولین درسنامه احکام دینی برای دانش آموزان مقطع راهنمایی و دبیرستان در حال تدوین است و مراحل پایانی کار را طی می کند. این کار زیر نظر مرکز تدوین کتب درسی انجام می شود.

وی افزود: مطالب این طرح توسط محققان موسسه اطلس تاریخ شیعه آماده شده و از نظر فقهی توسط حجج اسلام وحیدپور و فلاح زاده و از نظر محتوایی توسط حجت الاسلام محدثی بررسی می شود.

طراح این طرح آموزشی در ادامه گفت: این طرح با عنوان اصلی «درسنامه رساله مصور جوانان» شامل حدود ۱۸ درس درباره موضوعات کلی احکام اسلامی است و مطالب درسی آن، با تصویر، جدول و اینفوگرافی همراه هستند. پس از هر درس هم یک خلاصه درس و یک بخش پرسش و تمرین می آید.

جوپاری گفت: قرار است «درسنامه رساله مصور جوانان» مورد استفاده دانش آموزان کل کشور قرار بگیرد اما پیش از این، استان های یزد، اصفهان، قم و مشهد درباره آن درخواست داده بودند. بنابراین ابتدا به طور آزمایشی در این استان ها توزیع می شود و سپس در کل کشور توزیع آن انجام خواهد شد. تدوین مطالب، مراحل پایانی خود را طی می کند و قرار است کتاب مورد نظر تا ماه رمضان امسال به چاپ برسد.