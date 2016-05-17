هدف مشترک کانون و آموزش و پرورش رسیدن به حیات طیبه است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی کانون پرورش فارس، زهرا افتخاری بیان کرد: این هدف آموزش و پرورش نیز هست و ما می توانیم در راه رسیدن به هدف مشترکمان یکدیگر را یاری کنیم.

وی درخصوص وجوه تمایز و اشتراک فعالیت های فرهنگی هنری در کانون و مدارس اظهار داشت: یکی از تفاوت های موجود بین فعالیت های کانون و فعالیت های فرهنگی هنری در مدارس این است که فعالیت های کانون بیشتر مبتکرانه و خلاقانه است.

افتخاری افزود: تئاتر خلاق، فیلمسازی، انیمیشن، سفالگری و حتی برنامه جدید «گزارمان نویسی» که برای نقد کتاب ها و نویسندگان وارد کانون شده است باعث می شود عضو کانون مهارت تفکر انتقادی را یاد بگیرد.

مدیرکل کانون پرورش فکری استان فارس سپس به فصول مشترک آموزش و پرورش و کانون پرورش فکری اشاره کرد و گفت: دغدغه ما در کانون پرورش دانش آموز برای رسیدن به حیات طیبه است که این هدف آموزش و پرورش نیز هست.

وی ادامه داد: ما می خواهیم عضو کانون مهارت های زندگی از جمله مهارت حل مسئله، مهارت تفکر انتقادی، کنترل خشم و سایر مهارت ها را در کانون یاد بگیرد. حال اگر ما بتوانیم فعالیت هایمان را با فعالیت های آموزش و پرورش تلفیق و ترکیب کنیم و نیازهای نسل جوان را شناسایی کنیم و پاسخگوی آنها باشیم می توانیم در راه رسیدن به هدف مشترکمان یکدیگر را یاری کنیم.

افتخاری به برگزاری کلاس هایی با هماهنگی معاون پرورشی در کانون های فرهنگی تربیتی وابسته به آموزش و پرورش در تابستان امسال اشاره کرد و گفت: این نقطه عطفی است تا ما فعالیت هایمان را به دل مدارس بکشانیم.

وی به فعالیت های کانون پرورش فکری در استان فارس پرداخت و گفت: ما ۴۶ مرکز ثابت در استان داریم که شامل کتابخانه کودک، کتابخانه نوجوان و کلاس های فرهنگی هنری است. ۱۱ واحد سیار هم داریم که همگی دارای تلویزیون و ویدئوپروزکشن بوده، همه فعالیت های کانون به طور فشرده در این ون ها انجام می شود. ۸ کتابخانه پستی داریم که کتابهای مورد نیاز بچه ها از طریق پست برایشان ارسال می کنند.

مدیرکل کانون استان فارس یادآور شد: با توجه به گستردگی استان فارس که دارای ۶۰ منطقه آموزش و پرورش است، توانستیم ترویج کتاب و کتابخوانی را با استفاده از این واحدهای سیار به دل روستاها ببریم