نشست گروه تماس سوریه در وین آغاز شد

به گزارش خبرگزاری مهر، نشست گروه تماس بین المللی سوریه با حضور وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران و دیگر وزرای خارجه کشورهای عضو دقایقی قبل در وین آغاز به کار کرد.

محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه ایران و وزرای امور خارجه آمریکا، روسیه، آلمان، ایتالیا، استرالیا، انگلیس، عربستان، ترکیه، مصر، اردن، عمان، لبنان، نماینده سازمان ملل در امور سوریه، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپائی، دبیرکل اتحادیه عرب و هیاتهائی از کانادا، فرانسه، قطر، امارات متحده، عراق، چین، ژاپن، هلند، اسپانیا و سازمان همکاری اسلامی در این نشست بین المللی حضور دارند.

وزرای خارجه آمریکا، روسیه و نماینده دبیرکل سازمان ملل متحد در امور سوریه بطور مشترک اداره این نشست را برعهده دارند.

این نشست در ادامه نشست های گروه تماس بین المللی سوریه است که پائیز گذشته هم در وین با حضور وزیر خارجه کشورمان برگزار شد.

سید عباس عراقچی معاون حقوقی و بین المللی، حسین امیرعبداللهیان معاون عربی و آفریقایی و حسین جابری‌انصاری سخنگوی وزرات خارجه، نیز همراهان ظریف در این سفر هستند.