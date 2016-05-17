جشنواره عکس «سیما، منظر و فضای سبز شهری» تمدید شد

رئیس سازمان پارکها و فضای سبز شیراز در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه اولین جشنواره عکس سازمان سیما ، منظر و فضای سبز شهری شهرداری شیراز با محوریت اردیبهشت شیراز برگزار می شود، اظهار کرد: با توجه به استقبال شهروندان و هنرمندان از نخستین جشنواره عکس «سیما، منظر و فضای سبز شهری» مهلت ارسال اثر به این رویداد هنری تا ۳۱ اردیبهشت جاری تمدید شد.

سعید معصومی به تصویر کشیدن پرتره محیطی فضای شهری با هدف ترویج نگرش کیفی و ارتقای سطح آگاهی جامعه در رابطه با فضای شهری و انسان یکی از مهمترین اهداف تخصصی در مباحث شهرسازی و معماری است که در این جشنواره مورد تاکید قرار دارد و با ۲ هدف کلان ارتقای سطح آگاهی جامعه در مطالبه کیفیت و حساسیت نسبت به حقوق شهروندی مرتبط با فضای شهری و ترویج نگاه کیفی به طرح های اجرایی و برنامه های ساماندهی و سیاست گذاری ها در حوزه شهر و شهروند با ماهیت پژوهش محور انجام می گیرد.

وی با این توضیح که به ۱۰ نفر از منتخبین در هر بخش، هدایای نقدی به همراه لوح تقدیر اهدا می شود، اعلام کرد: دبیر جشنواره، سجاد مختارزادگان و هیئت داوران متشکل از محمد امین دانشور(پیشکسوت و استاد عکاسی)، دکتر مریم قاسمی(دکترای روانشناسی و استاد دانشگاه)، سجاد آورند(مدرس عکاسی)،علی زمانی(مدرس عکاسی ) و آرش اشکر(مدرس عکاسی) است.

رئیس سازمان پارکها و فضای سبز شهرداری شیراز با بیان اینکه شرکت تمامی عکاسان شیرازی و ساکن استان فارس در این جشنواره آزاد است، افزود: ارسال آثار از طریق پست الکترونیکی shirazphotofestival@gmail.com و یا ارسال CD به دبیرخانه جشنواره صورت می‌گیرد، از این رو، علاقه مندان می توانند آثار خود را به نشانی: شیراز، میدان مطهری، ابتدای قدوسی شرقی، سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری شیراز ارسال دارند.