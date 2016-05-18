حجتالاسلام والمسلمین احمد سالک کاشانی نماینده مردم اصفهان در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به دیدار اخیر فائزه هاشمی رفسنجانی با سران فرقه ضاله بهائیت، اظهار داشت: این حرکت پیام دارد و شاید برخیها بگویند که او صرفاً به دیدار همبندی خود رفته است، اما سؤال اینجاست که چرا این دیدار خبری و رسانهای شده است؟
وی افزود: این یک حساب ساده و روشن است؛ اگر کسی نیتی نداشته باشد، چنین دیداری را رسانهای نمیکند و بعد هم از کار خود دفاع نمیکند، بنابراین معلوم است که مسائل دیگری در پس پرده این دیدار وجود داشته است.
رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس با بیان اینکه عناصر بهائیت در داخل ایران در حکم شبکه جمعآوری اطلاعات برای موساد (سازمان جاسوسی رژیم صهیونیستی) هستند، ادامه داد: اگر با این دید به این مسئله نگاه کنیم که واقعیت نیز همین است، به راحتی نمیتوان از کنار این مسئله گذشت که فائزه هاشمی برود و با سران اینها بنشیند و بعداً هم آن را یک مسئله حقوق بشری جلوه دهد.
سالک گفت: سابقه بهائیت در ایران به گونهای است که طراح این پدیده «اینتلیجنت سرویس» و پیرکفتارهای انگلیسی هستند که این پدیده و فرقه را در چند کشور با عناوین مختلف مطرح کردهاند و در ایران نیز آن را با عنوان «بهائیت» جا انداختهاند.
وی با اشاره به استقرار قطب حمایتی بهائیت در حیفا (فلسطین اشغالی)، اظهار داشت: اگر واقعاً علت این دیدار دفاع از مقوله حقوق بشر بوده است، این سؤال وجود دارد که ما بیش از ۲۲۰ هزار شهید و بیش از ۶۰۰ هزار جانباز آزاده داریم و چرا تاکنون یک بار خانم فائزه هاشمی از حقوق اینها به عنوان بشر در برابر آمریکا و صهیونیستها دفاع نکرده است!؟
رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس تاکید کرد: اگر این افراد با این رفتارهای خود با اصل انقلاب و ولایت زاویه دارند، با صراحت اعلام کنند تا مردم تکلیف خود را بدانند و چرا غیرمستقیم با این حرکات، خودشان را نشان میدهند.
سالک با اشاره به نقشآفرینی فائزه هاشمی در فتنه ۸۸ و فعالیت برادر وی در کمیته زیرمجموعه کمیته ایکس در ستاد انتخابات یکی از نامزدها در سال ۸۸، عنوان کرد: شمّ سیاسی ایجاب میکند که این نوع مراودات و رفت و آمدها با افرادی مانند بهائیها، به معنای واسطهگری میان داخل با حلقههای بیرونی اعم از آمریکا و اسرائیل است و این مسئله نگرانکننده است.
وی با بیان اینکه این حرکات نقطه شروع جریانات نفوذی در مراکز تصمیمسازی کشور است، تصریح کرد: با توجه به همین نفوذها، من از آقای میرزاده رئیس دانشگاه آزاد و اساتید و دانشجویان انقلابی دانشگاه آزاد خواستهام که از کل خاندان آقای هاشمی اعلام برائت کنند و اجازه تسری اینگونه رفت و آمدها به محیط دانشگاه و القاء به دانشجویان را ندهند.
رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس تاکید کرد: اگر ضرورت داشته باشد، مجلس شورای اسلامی نیز به این قضایا ورود میکند و اقدام لازم را انجام خواهد داد، اما در این مرحله آنچه مهم است هوشیاری همه دستگاهها در برابر این جریانات نفوذی است.
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