  1. استانها
  2. بوشهر
۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۵، ۱۲:۵۷

رئیس کانون بسیج ورزشکاران شهرستان دشتی:

مسابقات یادواره شهدای ورزشکار شهرستان دشتی برگزار می شود

مسابقات یادواره شهدای ورزشکار شهرستان دشتی برگزار می شود

دشتی- رئیس کانون بسیج ورزشکاران شهرستان دشتی از برگزاری مسابقات یادواره شهدای ورزشکار این شهرستان خبر داد.

محمد طلائیان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: این دوره از مسابقات با حضور چهار تیم در استادیوم تختی خورموج برگزار می شود.

وی افزود: تیم مرکز صدا و سیمای بوشهر، شهدای خورموج، استقلال کردوان و مرصاد شنبه به مدت سه روز در این دوره از مسابقات شرکت می کنند.

طلائیان با بیان اینکه این مسابقات از پنج شنبه همین هفته برگزار می شود، از همکاری بنیاد شهید و سپاه پاسداران امام رضا(ع) شهرستان  در برگزاری مسابقات تقدیر کرد.

وی گفت: برگزاری مسابقات یادواره شهدای ورزشکار در راستای ترویج فرهنگ ایثار و شهادت در جامعه است .

کد مطلب 3661045

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها