مسابقات یادواره شهدای ورزشکار شهرستان دشتی برگزار می شود

محمد طلائیان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: این دوره از مسابقات با حضور چهار تیم در استادیوم تختی خورموج برگزار می شود.

وی افزود: تیم مرکز صدا و سیمای بوشهر، شهدای خورموج، استقلال کردوان و مرصاد شنبه به مدت سه روز در این دوره از مسابقات شرکت می کنند.

طلائیان با بیان اینکه این مسابقات از پنج شنبه همین هفته برگزار می شود، از همکاری بنیاد شهید و سپاه پاسداران امام رضا(ع) شهرستان در برگزاری مسابقات تقدیر کرد.

وی گفت: برگزاری مسابقات یادواره شهدای ورزشکار در راستای ترویج فرهنگ ایثار و شهادت در جامعه است .