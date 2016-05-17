به گزارش خبرنگار مهر، یاور محمد حسینی ظهر سه‌شنبه در نشست مشترک با اصحاب رسانه با بیان اینکه در وضعیت فعلی ۱۰۵ سایت ۳G در استان دایر شده است، تصریح کرد: کل شهر اردبیل برخوردار از امکان نسل سوم شبکه تلفن همراه است.

وی افزود: برخی کاربران اذعان می‌کنند که با اتصال به ۳G، نسل دوم در گوشی همراه آن ها فعال می‌شود که این رویداد به این دلیل است که ما هنوز نسل دوم را خاموش نکردیم و مورد استفاده است.

مدیرعامل شرکت مخابرات استان با بیان اینکه با تنظیم WCDMA گوشی همراه می‌توان از امکان نسل سوم استفاده کرد، متذکر شد: شرکت مخابرات با هدف به روز رسانی امکانات انتقال دیتا در نظر دارد نسل چهارم شبکه را دایر کند.

به گفته محمد حسینی در شرایط کنونی نیز نسل چهارم در شش سایت در استان دایر است و با این وجود توسعه این شبکه دنبال می‌شود.

وی با اذعان به اینکه گوشی‌های همراه فعلی مورد استفاده توسط کاربران استان هنوز قادر به حمایت از شبکه نسل چهار نیست و یا چند فرکانس محدود را حمایت می‌کند، ادامه داد: امید می‌رود با فعال‌سازی نسل چهارم گوشی‌های جدید حامی این نسل وارد بازار اردبیل شود.

افزایش ضریب نفوذ به معنی افزایش تعداد کاربر نیست

مدیرعامل شرکت مخابرات استان با بیان اینکه در حال حاضر ۴۶۳ سایت BTS در استان دایر است، افزود: به تعداد یک‌میلیون و ۷۹ هزار و ۵۸۹ کاربر تلفن همراه از شرکت مخابرات استان خدمات دریافت می‌کنند.

وی ضریب نفوذ تلفن همراه را ۳۴.۲۶ درصد عنوان کرد و با اشاره به افزایش چهار صدم درصدی آن به نسبت سال گذشته تأکید کرد: درواقع با سرعت تکنولوژی افزایش ضریب نفوذ دیگر به منزله افزایش تعداد کاربر نیست.

محمد حسینی متذکر شد: با افزایش ضریب نفوذ درواقع کاربران به دنبال افزایش سطح انتقال داده هستند و به منظور تأمین نیاز کاربر شرکت مخابرات ارتقا نسل شبکه در تلفن همراه و برنامه اجرای ۱۰۰ هزار شماره سافت سویچ را در دستور کار قرار داده است.

مدیرعامل شرکت مخابرات استان با تأکید به اینکه ۲۵ درصد نسل تلفن ثابت در سال جاری تغییر خواهد یافت افزود: درواقع به واسطه سافت سوییچ همان امکان قبلی مکالمه به سرویس‌های جدید مجهز می‌شود.

وی افزود: سافت سوییچ ابزاری برای ورود به بازار اینترنت اشیا است و می‌تواند با تبدیل سیم‌های مسی به فیبر نوری در این راستا امکان جدیدی برای اینترنت همراه اشیا فراهم سازد.

توسعه تجهیزات ۲۷ مرکز مخابراتی

مدیرعامل شرکت مخابرات استان در عین حال به برنامه‌های این شرکت در هفته ارتباطات نیز اشاره کرد و از اجرای ۱۲۲ پروژه به ارزش ریالی ۱۱۵ میلیارد ریال خبر داد.

به گفته محمد حسینی توسعه و جایگزینی تجهیزات تلفن ثابت در ۲۷ مرکز مخابراتی و توسعه ایستگاه‌های تلفن همراه در ۷۴ سایت شهری و جاده‌ای برنامه‌ریزی شده است.

وی افزود: توسعه تجهیزات پورت‌های دسترسی دیتا در هفت مرکز مخابراتی اجرا خواهد شد و در عین حال احداث ساختمان فنی اداری در دو شهرستان در دستور کار قرار گرفته است.