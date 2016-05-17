علی دولتی مهر در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه از فردا چهارشنبه افزایش ابر و وزش باد تجربه شده و سامانه خنک وارد استان می‌شود، اضافه کرد: مجدداً در روز پنج‌شنبه وزش بادهای جنوب غربی موجب افزایش دمای هوای بین سه تا شش درجه به نسبت روز چهارشنبه خواهد شد.

وی افزود: در روز جمعه وزش بادهای جنوب غربی جای خود را به بادهای شمالی خواهد داد و در نتیجه وزش بادهای شمالی موجب می‌شود دمای هوا بین پنج تا ۱۰ درجه کاهش یابد.

مدیرکل هواشناسی استان با بیان اینکه در طی روز چهارشنبه بارش متناوب باران تا روز جمعه پیش بینی شده است، ادامه داد: در مقایسه وضعیت بارش های بهاری ۴۵ روز نخست فرودین ماه، شاهد افزایش نزدیک به ۱۰ درصدی بارش‌ها به نسبت سال گذشته هستیم.

دولتی مهر تأکید کرد: در عین حال بارش‌های بهاری که در سال جاری وضعیت مطلوبی داشته است در مقایسه با دوره آماری بلندمدت با ۲۰ درصد افزایش همراه است.