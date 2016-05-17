  1. استانها
  2. خوزستان
۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۵، ۱۳:۵۸

معاون هواشناسی خوزستان:

آسمان خوزستان تا پایان هفته صاف است/ دمای هوا افزایش می‌یابد

آسمان خوزستان تا پایان هفته صاف است/ دمای هوا افزایش می‌یابد

اهواز ـ معاون هواشناسی خوزستان گفت: آسمان استان برای امروز تا پایان هفته جاری صاف تا کمی ابری خواهد بود.

علیرضا غلامپور در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بر اساس بررسی وضعیت نقشه های هواشناسی حاکمیت زبانه کم فشار در سطح زمین و همواری آن با استقرار امواج پایدار در تراز میانی جو، برای امروز آسمانی صاف تا کمی ابری گاهی توأم با وزش باد و غبار محلی پیش بینی می شود.

وی افزود: وضعیت فوق تا پایان هفته جاری و افزایش نسبی دمای هوا نیز همچنان ادامه خواهد داشت.

معاون هواشناسی خوزستان تصریح کرد: همین نقشه ها از روز جمعه با توجه به عبور امواج ناپایدار و ریزش هوای سرد از لایه های بالای جو انتظار کاهش چهار تا پنج درجه ای هوا در اکثر نقاط استان را نشان می دهد.

غلامپور بیان کرد: طی ۲۴ ساعت گذشته اهواز با دمای هوای ۴۵ درجه سانتیگراد و ایذه با دمای هوای ۲۰ درجه سانتیگراد به ترتیب گرمترین و خنک ترین نقاط استان بودند.

وی در پایان عنوان کرد: پیش بینی می شود دمای هوای اهواز امروز حداکثر به ۴۶ درجه سانتیگراد و فردا حداقل به ۲۸ درجه سانتیگراد برسد.

کد مطلب 3661137

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها