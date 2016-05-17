مستند چشم اندازهای جلگه خوزستان ساخته می شود

صادق رضایی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: مجموعه مستند چشم اندازهای جلگه خوزستان به سفارش صدا و سیمای استان خوزستان تهیه شده است . در ابتدای کار این مجموعه تنها سه قسمت داشت که به دلیل استقبال صدا و سیما آن را به ۲۰ قسمت افزایش دادیم.

وی افزود: در هر کدام از قسمت های این مستند (به اندازه فیلم کوتاه) به یک جاذبه طبیعی خوزستان پرداخته می شود تا یک چهره متفاوت از همیشه را به مردم ارائه دهیم.

فیلمساز انجمن سینمای جوان خوزستان با اشاره به رویکرد طبیعت گرایانه این مجموعه مستند گفت: رسانه های استان بیشتر هوای گرم و منطقه بیابانی استان را نشان می دادند در صورتی که مردم با دیدن این مجموعه از جذابیت های طبیعی خوزستان متعجب شدند.

رضایی بیان کرد: خوزستان طبیعت منحصر به فردی دارد و زیبایی های این طبیعت برای مردم به نمایش گذاشته می شود. در حال حاضر شبکه یک و چهار سیما و همچنین شبکه آی فیلم این مستند را پخش می کنند.

وی عنوان کرد: آبشار شوی دزفول، دشت مرغزار باغملک، آبشار شیوند ایذه، تش کوه و بی بی تاج رامهرمز، دشت دیمه، مناطق طبیعی مختلف ایذه، امیدیه، آغاجاری، تالاب شادگان، منطقه تاراز، مسجدسلیمان، رشته کوه برفی منگشت باغملک، دشت نرگس بهبهان، پرنده های مهاجر کارون، امامزاده عبدالله باغملک از جمله جاذبه های طبیعی هستند که در این مجموعه نمایش داده می شوند.