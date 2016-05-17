خبرگزاری مهر ـ گروه استان‌ها: کشتارگاه صنعتی یزد از سال با پرداخت تسهیلات دولتی و مشارکت شرکت پشتیبانی امور دام، اتحادیه صنف قصابان، شهرداری و سازمان همیاری شهرداری‌ها آغاز به کار کرد و قرار شد با راه‌اندازی این کشتارگاه، کشتار دام دیگر در کشتارگاه‌های سنتی انجام نشود تا هم سلامت مردم حفظ شود و هم بساط کشتارگاه‌های سنتی و گاه زیرزمینی برچیده شود.

ویژگی‌های این کشتارگاه از هر نظر مورد تایید دامپزشکی بود و با سیستم پیش‌سرد، نظارت دقیق دامپزشکی، تعهد قصابان و ... از یک‌سو و جلوگیری از آلودگی‌های زیست‌محیطی از سوی دیگر یزد گامی در مسیر پیشرفت برداشت.

مسافت طولانی و راه دسترسی نامناسب از عوامل رکود در کشتارگاه صنعتی یزد

اما از همان زمان تاکنون، این کشتارگاه کشمکش‌هایی با کشتارگاه‌های سنتی داشت و هرگز نتوانست با تمام ظرفیت خود گوشت مورد نیاز مردم استان یزد را تامین کند و از همان سال‌ها، حداقل دو سوم ظرفیت این کشتارگاه که سرمایه‌گذاری قابل توجهی برای آن شده است، خاک می‌خورد.

یکی از مواردی که سبب شد این کشتارگاه رونق مورد انتظار را پیدا نکند، مسافت طولانی آن تا شهر بود و به رغم اینکه این دوری در راستای رعایت حریم شهری لحاظ شده بود، سبب شد تا گرچه تعداد زیادی از کشتارگاه‌های سنتی شهر یزد جمع شد اما به دلیل مسافت زیاد به سمت کشتارگاه سنتی مهریز هدایت شود.

کشتارگاه‌های سنتی یزد تعطیل شدند اما کشتارها به سمت مهریز روانه شد

با این اتفاق، تنها کشتارگاه سنتی یزد و برخی کشتارگاه‌های خرده‌کار دیگر تعطیل شدند و با توجه به اینکه دسترسی به کشتارگاه سنتی مهریز برای قصابان به مراتب آسان‌تر از دسترسی به کشتارگاه صنعتی یزد بود، هر روز حجم عظیمی از دام‌های در انتظار کشتار به سمت مهریز روانه می‌‌شوند و لاشه‌های آنها به مرکز استان باز می‌گردد.

این کشتارگاه ابتدا قرار بود شهرستان‌های یزد، میبد، اردکان، اشکذر، تفت و ... را پوشش بدهد اما به دلیل بعد مسافت، کشتارگاه میبد و اردکان به تدریج نیمه مکانیزه و تقریبا بی‌نیاز از کشتارگاه صنعتی یزد شد و در عمل شرایطی پدید آمد که این کشتارگاه با یک سوم ظرفیت خود کار می‌کند و بقیه سرمایه‌گذاری در این کشتارگاه نیز سال‌هاست که خاک می‌خورد.

پلمپ کشتارگاه صنعتی یزد توسط دامپزشکی، «قوزی بالای قوز»

این کشتارگاه به تازگی نیز توسط دامپزشکی پلمپ شده و رایزنی و تلاش اعضای شورای شهر سبب شد تا با رفع مشکلات به صورت مقطعی، کشتارگاه به کار خود ادامه دهد و پس از آن، راهکار بلندمدت برای رفع مشکلات بهداشتی و دیگر مشکلات این کشتارگاه اندیشیده شود.

وضعیت این کشتارگاه تاکنون بارها و بارها در جلسات علنی شورای شهر مورد بررسی قرار گرفته تا جایی که استاندار یزد نیز به این موضوع ورود کرد و در یکی از جلسات شورای شهر به بررسی وضعیت موجود این مرکز پرداخت.

تیر خلاص استاندار یزد به کشتارگاه صنعتی/کار از ابتدا اشتباه بود

استاندار یزد با سخنان خود در این شورا تیر خلاص را به کشتارگاه زد و گفت: ساخت کشتارگاه با این شرایط از ابتدا کاری اشتباه بود.

سیدمحمد میرمحمدی افزود: با توجه به ضعف‌ها و مشکلاتی که در مورد این کشتارگاه مطرح می‌شود، به نظر می‌رسد کار کارشناسی درست و اصولی برای ساخت آن انجام نشده است.

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار یزد هم به روند فعالیت این کشتارگاه انتقاد کرد و اظهار داشت: کشتارگاهی که ۱۱ سال پیش ساخته شده، اکنون نباید از مسئولان ارشد استان پیگیری و مطالبه شود.

سیدمحمدرضا سیدحسینی عنوان کرد: کشتارگاه‌های برخی شهرها نیز تعطیل کردیم تا کشتارگاه صنعتی یزد رونق بگیرد از سوی دیگر برخی شهرداری‌ها، نظیر اردکان و میبد، کشتارگاه‌های خود را نیمه صنعتی کردند و این هزینه‌ها تحمیل شد اما در نهایت این کشتارگاه صنعتی هنوز به آنچه مدنظر سهامدارانش است، نرسیده است.

برخورد سیاسی معاون عمرانی استاندار یزد با کشتارگاه صنعتی

البته به نظر می‌رسد معاون عمرانی استاندار یزد موضوع کشتارگاه را تا حدی سیاسی کرده و معتقد است هر آنچه در دولت قبل ساخته شده، همان دولت نیز باید پاسخگو باشد در حالی که روال نباید اینگونه باشد و مسئولان استان به عنوان نماینده دولت باید برای رفع مشکلات راهکار بیابند حال دولت نهم و دهم باشد، ‌یا دولت یازدهم مهم این است که دولت جمهوری اسلامی است و مردم مطالبات خود را از دولتمردان دارند.

اما نظرات اعضای شورای شهر و شهرداری نیز شنیدنی است.

رئیس شورای شهر یزد بر لزوم عزم جدی اعضای شورای شهر برای رفع مشکلات این کشتارگاه تاکید کرد و افزود: این سرمایه نباید به راحتی راکد گذاشته شود و لازم است همه اعضای شورای شهر با هم‌فکری یکدیگر برای رونق کشتارگاه صنعتی یزد چاره‌اندیشی کنند.

درخواست فک پلمپ کشتارگاه از دامپزشکی

حجت الاسلام عباس زارع با اشاره به پلمپ این کشتارگاه توسط دامپزشکی، خواستار مساعدت دامپزشکی برای رفع پلمپ این مجموعه شد.

عضو دیگر شورای شهر یزد نیز این کشتارگاه را زخمی بر پیکره شهر یزد دانسته و با اشاره به سرمایه‌گذاری هنگفتی که برای آن شده، خواستار چاره‌اندیشی برای رفع این مشکل شده است.

آنچه مشخص است، این کشتارگاه هنوز هم توان رقابت با کشتارگاه‌های سنتی را ندارد که البته عوامل متعددی در این رقابت‌ناپذیری کشتارگاه‌های سنتی دخیل است.

عده‌ای بر این باورند که قصابان از صاحبان کشتارگاه‌های سنتی در مهریز دام را به صورت قسطی خریداری می‌کنند و این امر سبب شده برای قصابان جاذبه ایجاد شود.

عزم جزم شورایی‌ها برای رفع مشکلات کشتارگاه صنعتی یزد

البته شنیده‌ها حاکی است که صاحب کشتارگاه سنتی مهریز، حاضر است کشتارگاه صنعتی یزد را خریداری کند که به نظر می‌رسد در صورتی که این کار به شکلی اصولی انجام شود، بتواند کشتارگاه صنعتی یزد را از حالت رکود درآورد زیرا سرمایه‌گذار جدید به طور قطع با جذابیت‌هایی که پیش از این در کار خود ایجاد کرده، می‌تواند مشتریان کشتارگاه سنتی خود را به این سمت هدایت کند.

گرچه شورای شهر یزد اکنون عزم خود را برای رفع مشکلات کشتارگاه صنعتی یزد به عنوان تنها واحد صنعتی و اولین کشتارگاه صنعتی استان جزم کرده، اما به نظر می‌رسد رفع مشکلات به صورت مقطعی نتواند گره‌ای از کار باز کند.

اکنون که این سرمایه‌گذاری هنگفت صورت گرفته، لازم است با راهکارهایی از جمله اصلاح راه دسترسی یا حتی واگذاری کشتارگاه به سرمایه‌گذار جدید، از تمام ظرفیت این مرکز استفاده شود.