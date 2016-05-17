۹۰درصد سقط جنین در استان به دلیل اختلالات جنینی انجام می شود

به گزارش خبرنگار مهر، کامروز امینی ظهر سه شنبه در جمع خبرنگاران افزود: تنها متولی قانونی سقط جنین، پزشکی قانونی است.

وی بیان کرد: در سه سال گذشته بیشترین آمارسقط جنین به دلیل اختلالات جنینی مربوط به کهگیلویه وبویراحمد بوده است.

وی بیان کرد: در سال گذشته یکصد مجوز سقط در استان صادرشد که این میزان نسبت به سال ۹۳ در استان کاهش ۱۰درصدی داشته است.

امینی تصریح کرد: مجموع پرونده های واردشده به پزشکی قانونی در استان در سال گذشته ۲۴ هزار و۶۶۴مورد بوده است.

وی افزود: این میزان پرونده نسبت به سال قبل افزایش ۴.۷درصدی داشته است.

امینی اظهار داشت: در حوزه پرونده های مربوط به نزاع نیز در سال گذشته شش هزار و۳۹۲ پرونده به این مرکز ارجاع شد که این میزان نسبت به سال قبل کاهش ۶.۵۲درصدی داشته است.