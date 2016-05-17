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۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۵، ۱۵:۱۴

مدیر کل پزشکی قانونی کهگیلویه و بویراحمد:

۹۰درصد سقط جنین در استان به دلیل اختلالات جنینی انجام می شود

۹۰درصد سقط جنین در استان به دلیل اختلالات جنینی انجام می شود

یاسوج – مدیر کل پزشکی قانونی کهگیلویه و بویراحمد گفت: ۹۰درصد سقط جنین در استان به دلیل اختلالات جنینی انجام می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، کامروز امینی ظهر سه شنبه در جمع خبرنگاران افزود: تنها متولی قانونی سقط جنین، پزشکی قانونی است.

وی بیان کرد: در سه سال گذشته بیشترین آمارسقط جنین به دلیل اختلالات جنینی مربوط به کهگیلویه وبویراحمد بوده است.

وی بیان کرد: در سال گذشته یکصد مجوز سقط در استان صادرشد که این میزان نسبت به سال ۹۳ در استان کاهش ۱۰درصدی داشته است.

امینی تصریح کرد: مجموع پرونده های واردشده به پزشکی قانونی در استان در سال گذشته ۲۴ هزار و۶۶۴مورد بوده است.

وی افزود: این میزان پرونده نسبت به سال قبل افزایش ۴.۷درصدی داشته است.

امینی اظهار داشت: در حوزه پرونده های مربوط به نزاع نیز در سال گذشته شش هزار و۳۹۲ پرونده به این مرکز ارجاع شد که این میزان نسبت به سال قبل کاهش ۶.۵۲درصدی داشته است.

کد مطلب 3661200

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