به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی شرکت برق منطقه ای استان سمنان، همزمان با آیین گرامیداشت روز ارتباطات و روابط عمومی، از روابط عمومی شرکت برق منطقهای سمنان قدردانی شد.
در مراسمی که به مناسبت گرامیداشت روز ملی ارتباطات و روابط عمومی و با حضور قائممقام ویر نیرو، مشاور وزیر نیرو در امور اجتماعی و فرهنگ عمومی، جمعی از مدیران ارشد وزارت نیرو و مدیران روابط عمومی صنعت آب و برق کشور برگزار شد، از روابط عمومیهای برتر صنعت آب و برق کشور بر اساس ارزیابی شرکتهای مادر تخصصی بخش آب و برق با اهدای لوح تقدیر از سوی ستار محمودی قائممقام وزیر نیرو تقدیر شد.
در این لوح خطاب به علیرضا امینیان، مدیر روابط عمومی شرکت برق منطقهای سمنان بهعنوان یکی از سه روابط عمومی برتر صنعت برق کشور آمده است: این لوح به پاس تلاشهای آن روابط عمومی در راهبری و اجرای سیاستها و برنامههای ارتباطی و اطلاعرسانی مؤثر و بهموقع با استفاده از ابزارهای نوین و مناسب در مجموعه روابط عمومیهای صنعت برق کشور به جنابعالی اهدا میشود.
در ابتدای سال جاری نیز استاندار سمنان از روابط عمومی شرکت برق منطقهای سمنان بهعنوان یکی از روابط عمومیهای برتر استان بر اساس ارزیابی عملکرد انجامشده، تقدیر کرده بود.
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