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۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۵، ۱۶:۱۲

مدیر کل ورزش و جوانان استان کردستان:

فعال سازی هئیت های شهرستانی تیراندازی در کردستان ضروری است

فعال سازی هئیت های شهرستانی تیراندازی در کردستان ضروری است

سنندج - مدیر کل ورزش و جوانان استان کردستان گفت: با توجه به ظرفیت های استان باید در رشته ورزشی تیراندازی هئیت های شهرستانی فعال شوند.

به گزارش خبرنگار مهر، حامد جولایی ظهر سه شنبه در مجمع انتخابات هئیت تیراندازی استان کردستان اظهار داشت: متاسفانه تا کنون در رشته تیراندازی سرمایه گذاری مناسبی صورت نگرفته است و ظرفیت های استان کردستان در این بخش هدر می رود.

وی با اشاره به این مطلب که تنها سه هئیت شهرستانی در این رشته فعال است، افزود: هئیت استانی باید با برنامه ریزی مناسب و فعال سازی هئیت های شهرستانی بستر توسعه و تعالی این رشته ورزشی در کردستان را فراهم کند.

مدیر کل ورزش و جوانان کردستان بیان کرد: این رشته ورزشی المپیکی است و با توجه به ظرفیت های موجود استان کردستان با تلاش و برنامه ریزی می تواند در آسیا نماینده داشته باشد.

جولایی یادآور شد: در سال 95 برنامه ریزی شده است که 20 میلیون تومان به هئیت تیراندازی استان کردستان کمک شود و به همین دلیل باید برای تجهیز و فعال سازی این رشته ورزشی پتانسیل های استان به بالفعل تبدیل شود.
وی ادامه داد: در بخش استعداد یابی هم هئیت باید با آموزش و پرورش تعامل داشته باشد تا در رده های سنی مختلف ورزشکار جذب هئیت شوند و زمینه برای ارتقاء فعالیت های قهرمانی در این بخش نیز فراهم شود.

مدیر کل ورزش و جوانان کردستان در پایان گفت: توجه به بانوان نیز در این رشته ورزشی ضروری است چرا که در استان مخاطبان زیادی دارد و هیات باید یکی دیگر از فعالیت ها و برنامه های خود را در این بخش سازماندهی کند.

کد مطلب 3661257

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