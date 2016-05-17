فعال سازی هئیت های شهرستانی تیراندازی در کردستان ضروری است

به گزارش خبرنگار مهر، حامد جولایی ظهر سه شنبه در مجمع انتخابات هئیت تیراندازی استان کردستان اظهار داشت: متاسفانه تا کنون در رشته تیراندازی سرمایه گذاری مناسبی صورت نگرفته است و ظرفیت های استان کردستان در این بخش هدر می رود.

وی با اشاره به این مطلب که تنها سه هئیت شهرستانی در این رشته فعال است، افزود: هئیت استانی باید با برنامه ریزی مناسب و فعال سازی هئیت های شهرستانی بستر توسعه و تعالی این رشته ورزشی در کردستان را فراهم کند.

مدیر کل ورزش و جوانان کردستان بیان کرد: این رشته ورزشی المپیکی است و با توجه به ظرفیت های موجود استان کردستان با تلاش و برنامه ریزی می تواند در آسیا نماینده داشته باشد.

جولایی یادآور شد: در سال 95 برنامه ریزی شده است که 20 میلیون تومان به هئیت تیراندازی استان کردستان کمک شود و به همین دلیل باید برای تجهیز و فعال سازی این رشته ورزشی پتانسیل های استان به بالفعل تبدیل شود.

وی ادامه داد: در بخش استعداد یابی هم هئیت باید با آموزش و پرورش تعامل داشته باشد تا در رده های سنی مختلف ورزشکار جذب هئیت شوند و زمینه برای ارتقاء فعالیت های قهرمانی در این بخش نیز فراهم شود.

مدیر کل ورزش و جوانان کردستان در پایان گفت: توجه به بانوان نیز در این رشته ورزشی ضروری است چرا که در استان مخاطبان زیادی دارد و هیات باید یکی دیگر از فعالیت ها و برنامه های خود را در این بخش سازماندهی کند.