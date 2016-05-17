به گزارش خبرنگار مهر، احمد دنیامالی، رئیس کمیسیون عمران شورای اسلامی شهر تهران با تاکید بر ضرورت ویرایش و بازنگری برنامه پنج ساله شهر تهران تاکید کرد: ما در برنامه به مدیریت شهری اجازه دادیم که وارد بعضی حوزه ها شود، شاید در جریان بازنگری برنامه به این نتیجه برسیم که همه رفتار و اعمال ما منطبق با برنامه است.

وی ادامه داد: همچنین ما در حوزه تامین مالی با مشکلات زیادی روبرو هستیم. از این رو باید تدقیق شود تا درباره بعضی پروژه ها بازنگری شده و بعضی پروژه ها همچون آسیب های اجتماعی را بیشتر مورد توجه قرار دهیم.

در ادامه مهدی چمران، رئیس شورای اسلامی شهر تهران تصریح کرد: کمیسیون برنامه و بودجه جمع بندی از برنامه دوم ارایه خواهند داد.

همچنین مجتبی شاکری در تذکر پیش از دستور خود در دویست و شصتمین جلسه علنی شورای شهر تهران با بیان اینکه موضوع آسیب های اجتماعی در صدر اخبار کشور قرار گرفته است، تاکید کرد: اگر در داوری آسیب های اجتماعی از یک مدل فکری پیروی نکنیم به نتیجه نمی رسیم. توصیف آسیب های اجتماعی به شکل عاطفی جامعه را دچار هیجان می کند، اما اگر حد نرمال این هیجان زایی رعایت نشود، موجب تشویش اذهان عمومی شده و امنیت روانی افراد را به مخاطره می اندازد.

شاکری با تاکید بر اینکه مرحله دوم پس از توصیف آسیب، تبیین مدل برون رفت از آسیب است، خاطرنشان کرد: این مرحله کمک می کند که در فاز بعدی در چارچوب راهکارهای قانونی راه نفوذ بر آسیب را ببندیم.

این عضو شورای شهر تهران با انتقاد از اینکه جامعه با انتشار اخبار جزیره ای و منفرد در حوزه آسیب ها دچار تشویش می شود، بر ضرورت پرهیز از برخورد احساسی با آسیب های اجتماعی تاکید کرد.

شاکری همچنین با اشاره به انتشار اخباری مبنی بر حقوق های چند ده میلیون تومانی برخی مسوولان نظام که دریافتی آنها چند برابر حقوق و دستمزد معمول جامعه است، اظهارکرد: در شرایطی از عدالت بحث می کنیم که اندوخته برخی افراد دارای مسوولیت هزاران میلیارد تومان است و این موارد مزمت نمی شود.

وی با بیان اینکه اشرافیت زاییده آسیب های اجتماعی است، گفت: انتظار می رود شهرداری تهران همان گونه که به موضوع آسیب دیدگاه اجتماعی متظاهر ورود کرده، به این قبیل آسیب ها که ناشی از وارونگی فرهنگی است نیز در حد بضاعت خود ورود کند.