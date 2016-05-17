۶ کاروان سلامت به مناطق محروم استان گلستان اعزام شدند

به گزارش خبرنگار مهر، حسین احمدی ظهر سه شنبه در جمع خبرنگاران گفت: در راستای اهداف و ماموریت های عام المنفعه جمعیت وبه منظور تسکین آلام بشری وکمک به بهبود سطح سلامت انسانها، برنامه کاروان سلامت باحضور پزشکان، پیراپزشکان وداوطلبان در۶منطقه محروم استان گلستان برگزار شد.

احمدی افزود: این برنامه با هدف کمک به سلامت محرومان، کمک به امر توانمندسازی مردم مناطق محروم و ایجاد حس مشارکت موثردربین داوطلبان متخصص برگزار می شود.

وی تصریح کرد: دراین ۶ کاروان سلامت؛ ۲۵ پزشک وپیراپزشک به مراه ۱۸ داوطلب متخصص به ۴۰۷ تن ازهموطنان خدمات درمانی ارائه کردند.

مدیرعامل جمعیت هلال احمراستان گلستان از ارائه آموزش های امدادی در راستای حوادث طبیعی در این کاروان ها خبر داد و گفت: این آموزشها باعث توانمند سازی افراد آموزش دیده به منظورمقابله با آسیب های اجتماعی می شود.

احمدی اظهار کرد: دراین برنامه توزیع رایگان دارو به ارزش ۱۴میلیون ریال دربین محرومان انجام شد.

لازم به ذکراست درجهت حفظ سلامتی انسانها دراین طرح به تعداد ۳۳ بسته بهداشتی شامل مسواک، خمیردندان، صابون و... بین محرومان توزیع شد.