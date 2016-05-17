رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح منصوب شد

به گزاش خبرگزاری مهر، با حکم رئیس قوه قضاییه، حجت الاسلام شکرالله بهرامی به عنوان رئیس سازمان قضایی نیروی های مسلح منصوب شد.

در حکم آیت الله آملی لاریجانی آمده است:

جناب آقای شکر الله بهرامی

به موجب این حکم به سمت رئیس شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان تهران و رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح منصوب می شوید.

امید است با در نظر داشتن اهمیت امر قضا و مسئولیت های سنگین ناشی از آن، اجرای عدالت اسلامی و رسیدگی به محرومین و ستم دیدگان و حمایت از حقوق مشروع مردم را سرلوحه کار خود قرار داده و در انجام وظایف الهی با رعایت دقیق موازین شرعی و قانونی و همراه با سرعت لازم موفق و مؤید باشید.