روابط عمومی ها در مجامع کوچک عضویت داشته باشند

به گزارش خبرنگار مهر، بهزاد مریدی بعد از ظهر سه شنبه در دومین نشست روابط عمومی ها و رسانه های فارس با بیان اینکه امروز شایعات در فضای مجازی فراوان است، تاکید کرد: روابط عمومی ها باید در مجامع کوچک عضویت داشته باشند تا بتوانند فضای مجازی و شایعه ها را کنترل کنند.

وی ادامه داد: اخبار بدون منبع در فضای مجازی فراوان است که در این راستا روابط عمومی ها باید با کمک رسانه ها اینگونه موارد را تحت نظر قرار دهند.

مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی فارس با اشاره به اینکه فضای نقد باید همواره برای رسانه ها باز باشد تاکید کرد: قرارنیست دوستی میان روابط عمومی و رسانه باعث جلوگیری از انتقاد رسانه ها به مدیر شود زیرا اگر خواهان پیشرفت در مدیریت هستیم باید فضای نقد باز باشد.

مریدی افزود: باید مراقب باشیم که در فضای کنونی مردم اعتماد خود را به روابط عمومی و رسانه از دست ندهند زیرا اگر چنین شد به سراغ فضای مجازی و اخبار بدون منبع خواهند رفت.

در ادامه مراسم که به رونمایی از سایت «آفیش» اختصاص داشت، رئیس بسیج رسانه فارس گفت: آفیشهایی که ادارات برای حضور رسانه ها در نظر می گرفتند، دچار ضعف‌هایی بود که سعی داشتیم که ضعفها و خلاءهای آن را پر کنیم.

میلاد امیری نژاد بیان کرد: در این رابطه نیازمند ساماندهی برنامه ها از نظر زمانی و اعلام برنامه بودیم از این نظر طراحی سایتی برای افیش را آغاز کردیم.

وی بیان کرد: این سایت که از سوی بسیج رسانه فارس راه اندازی شده، کاربردهای متنوعی برای ادارات دارد و هم روابط عمومی ها و هم رسانه ها به خوبی از خدمات آن بهره مند خواهد شد.