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۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۵، ۱۶:۰۲

روابط عمومی ها در مجامع کوچک عضویت داشته باشند

روابط عمومی ها در مجامع کوچک عضویت داشته باشند

شیراز – مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی فارس گفت: روابط عمومی ها در مجامع کوچک عضو شوند تا از این طریق شایعه های فضای مجازی کنترل شود.

به گزارش خبرنگار مهر، بهزاد مریدی بعد از ظهر سه شنبه در دومین نشست روابط عمومی ها و رسانه های فارس با بیان اینکه امروز شایعات در فضای مجازی فراوان است، تاکید کرد: روابط عمومی ها باید در مجامع کوچک عضویت داشته باشند تا بتوانند فضای مجازی و شایعه ها را کنترل کنند.

وی ادامه داد: اخبار بدون منبع در فضای مجازی فراوان است که در این راستا روابط عمومی ها باید با کمک رسانه ها اینگونه موارد را تحت نظر قرار دهند.

مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی فارس با اشاره به اینکه فضای نقد باید همواره برای رسانه ها باز باشد تاکید کرد: قرارنیست دوستی میان روابط عمومی و رسانه باعث جلوگیری از انتقاد رسانه ها به مدیر شود زیرا اگر خواهان پیشرفت در مدیریت هستیم باید فضای نقد باز باشد.

مریدی افزود: باید مراقب باشیم که در فضای کنونی مردم اعتماد خود را به روابط عمومی و رسانه از دست ندهند زیرا اگر چنین شد به سراغ فضای مجازی و اخبار بدون منبع خواهند رفت.

در ادامه مراسم که به رونمایی از سایت «آفیش» اختصاص داشت، رئیس بسیج رسانه فارس گفت: آفیشهایی که ادارات برای حضور رسانه ها در نظر می گرفتند، دچار ضعف‌هایی بود که سعی داشتیم که ضعفها و خلاءهای آن را پر کنیم.

میلاد امیری نژاد بیان کرد: در این رابطه نیازمند ساماندهی برنامه ها از نظر زمانی و اعلام برنامه بودیم از این نظر طراحی سایتی برای افیش را آغاز کردیم.

وی بیان کرد: این سایت که از سوی بسیج رسانه فارس راه اندازی شده، کاربردهای متنوعی برای ادارات دارد و هم روابط عمومی ها و هم رسانه ها به خوبی از خدمات آن بهره مند خواهد شد.

کد مطلب 3661357

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