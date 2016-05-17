وزارت علوم تصمیمی برای خرید ساختمان کمیته امداد ندارد

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد حسین امید اظهار داشت: یكی از دانشگاه‌های شهر تهران كه دارای ساختمان های متعدد و پراكنده در سطح شهر است برای تجمیع ساختمان‌های خود در حال مذاكره با كمیته امداد امام خمینی(ره) و تهاتر این ساختمانها با ساختمان كمیته امداد در منطقه سوهانک است.

وی افزود: البته مذاكرات هنوز در مراحل اولیه است و هیچگونه قیمت گذاری برای ساختمان كمیته امداد امام خمینی(ره) نیز صورت نگرفته است.

معاون اداری، مالی و مدیریت منابع وزارت علوم افزود: بر اساس برآوردهای اولیه ارزش مجموعه مورد بحث بسیار كمتر از ارقام مطرح شده در برخی از رسانه های جمعی است.