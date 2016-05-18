طرح جامع بررسی اندیشه فارابی تدوین می شود

حسین میرزایی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به فعالیت های پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم در حوزه علوم انسانی گفت: در حوزه علوم انسانی این پژوهشکده همانند سایر پژوهشگاه ها و مراکز تحقیقاتی این ظرفیت را دارد که طرح های تحقیقاتی خود را در حوزه طرح های علوم انسانی به شورای علوم، تحقیقات و فناوری (عتف) ارسال کند.

وی با بیان اینکه دراین زمینه چند طرح تعریف شده است، خاطرنشان کرد: یکی از این پروژه ها در حوزه فارابی شناسی است.

رییس پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم ادامه داد: فارابی شناسی یکی از حوزه های مرتبط با پژوهشکده مطالعات فرهنگی است و پیشنهاد دادیم که این پروژه با یکی از پژوهشگاه ها به صورت مشترک اجرایی شود.

وی افزود: این طرح با عنوان طرح جامع بررسی اندیشه فارابی پیگیری می شود وبه شورای عتف ارائه خواهد شد. علاوه بر آن طرح هایی در حوزه آموزشی و مطالعات فرهنگی در دستور کار داریم که اعلام خواهد شد.

به گزارش مهر، شورای عتف در کنار طرح های کلان فناوری، طرح هایی را در حوزه علوم انسانی تعریف کرده است که از آن جمله می توان به تدوین معیارهای برنامه ریزی و طراحی شهری اسلامی- ایرانی، طرح جامع دفاع در برابر عوامل زیستی (بیوتروریسم)، طرح جامع سیاست خارجی برای دستیابی به اهداف دفاعی امنیتی سند چشم انداز و طرح تحول علوم انسانی اشاره کرد.

همچنین برخی از مراکز پژوهشی نیز طرح های جامعی را در حوزه علوم انسانی تعریف کرده اند. که می توان به طرح «اعتلای علوم انسانی» از سوی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی اشاره کرد.