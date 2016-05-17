به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام علی خادمی ظهر سه شنبه در نشست «تبیین نقش مبلغان دین در صیانت از منابع آب» اظهار داشت: شرکت آب منطقه‌ای استان باید از استفاده بی‌رویه افراد طمع‌کار جلوگیری کند.

خادمی افزود: به رغم اینکه روحانیون نقش ویژه‌ای در فرهنگسازی مصرف آب در جامعه دارند، اما تا زمانی که مسئولان مربوطه خود قانون و مقررات را اجرایی نکنند، تبلیغ اثرگذار نخواهد بود.

وی تصریح کرد: شرکت آب منطقه‌ای برای تأثیرگذار بودن کارهای تبلیغاتی و جلوگیری از برداشت‌های بی‌رویه منابع آبی باید بر اساس قانون با متخلفان برخورد کند.

مدیرکل تبلیغات اسلامی خراسان شمالی خاطرنشان کرد: مسئولان مربوط باید بر روند استفاده آب برای مصارف مختلف بر اساس نیاز نظارت داشته باشند.

خادمی افزود: به رغم اینکه در اسلام بسیار به‌صرفه جویی و درست مصرف کردن توصیه‌شده است اما متأسفانه گرفتار اسراف در مصرف آب‌شده‌ایم و از آموزه‌های دینی فاصله گرفته‌ایم.

افت منابع آبی در دشت‌های استان وجود دارد

رئیس دفتر نمایندگی امور منابع آب شهرستان مانه‌وسملقان با تاکید بر مدیریت منابع آبی در استان گفت: یکی از مشکلات ما افت منابع آبی در دشت‌های استان به‌ویژه دشت‌های اسفراین و سملقان است به‌طوری‌که در برخی مناطق میزان افت منابع آب زیرزمینی به یک ونیم متر رسیده است.

اسحاق خسرو پناه اظهار داشت: در کشور ما حدود ۹۷ درصد از منابع آبی در بخش کشاورزی مصرف می‌شود، اما در کشورهای توسعه‌یافته این رقم کمتر از ۷۰ درصد است.

وی تصریح کرد: کاهش میزان بارندگی در ۱۰ سال اخیر در استان سبب شده وضعیت منابع آبی، وضعیت مناسبی نباشد.

رئیس دفتر نمایندگی امور منابع آب شهرستان مانه‌وسملقان خاطرنشان کرد: برای جلوگیری از خسارت‌های خشک‌سالی باید استفاده از منابع آبی را مدیریت کنیم.

خسرو پناه بابیان اینکه در آینده، جنگ میان جوامع، جنگ بر سر آب است گفت: به‌یقین خسارت‌های جنگ بر سر آب بیشتر خواهد بود.