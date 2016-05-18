مسئولان فرودگاه مشهد توپ را به زمین بخش خصوصی انداختند

به گزارش خبرنگار مهر، برای پیگیری حادثه نقص فنی پرواز مشهد- تبریز که چند روز قبل رخ داد منجر به محبوس شدن مسافران به مدت ۴۵ دقیقه در داخل هواپیما شد، در تماسی تلفنی با مدیر روابط عمومی فرودگاه شهید هاشمی‌نژاد؛ جویای موضوع شدیم؛ وی از محبوس شدن مسافران در داخل هواپیما اظهار بی‌اطلاعی کرد و معتقد بود که بخش خصوصی باید پاسخ گو باشد.

حسن جعفری در گفتگو با خبرنگار مهر درخصوص تاخیر در پروازهای اخیر این فرودگاه اظهار کرد: اگر مشکلی بوده از سمت شرکت‌ها بوده است و از جانب فرودگاه هیچ کوتاهی در کار نیست.

وی با بیان اینکه مشکلات پرواز مشهد- تبریز به علت نقص فنی بوده است، تصریح کرد: در خصوص محبوس شدن مسافران در هواپیما بعد از نشستن به زمین اطلاعی ندارم و از خود این شرکت‌ها پیگیر باشید.

وی عنوان کرد: فرودگاه در خصوص تحویل بار مسافر، ورود مسافر به کانتر‌ها و دریافت کارت پرواز مسئول است که در این زمینه ما مشکلی نداشتیم.

مسافران ۳۰ درصد خسارت خود را دریافت خواهند کرد

علی عبدالله‌زاده، مدیر شرکت تابان، نیز در این خصوص در گفتگو با مهر بیان کرد: این هواپیما در ابتدای پرواز در نزدیک سبزوار با مشکل فنی مواجه شد که مجبور به بازگشت به فرودگاه شد.

وی در توضیح اینکه چرا بعد از فرود آمدن هواپیما مسافران در هواپیما ۴۵ دقیقه محبوس شده بودند، عنوان کرد: هواپیما بعد از فرود به دلیل مشکل هیدرولیکی نمی‌توانست به محل پارک برود که باید از ماشین پارک برای بردن هواپیما به محل پارک استفاده می‌شد و این عمل ۲۰ دقیقه طول کشید تا مسافران از هواپیما پیاده شدند.

مدیر شرکت تابان در ادامه گفت: مسافران این پرواز ۳۰ درصد خسارت خود را دریافت خواهند کرد.

وی در خصوص بازسازی و نوسازی هواپیماهای این شرکت گفت: برای جواب این سوال، مدیر عامل شرکت باید پاسخگو باشد.