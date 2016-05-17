وزیر خارجه جدید کره شمالی منصوب شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتدپرس،‌ پیونگ یانگ در نامه ای دیپلماتیک نماینده سابق خود در مذاکرات هسته ای را به سمت وزیر خارجه این کشور منصوب کرد. وی یک دیپلمات حرفه ای با تجربه بسیار در انجام مذاکرات با کره جنوبی و آمریکاست.

سفارت کره شمالی در لندن روز دوشنبه به دولت انگلیس اطلاع داد که «ری یونگ هو» معاون پیشین وزیر خارجه کره شمالی به سمت عالیترین مقام دیپلماتیک این کشور منصوب شد.

لازم به ذکر است که «ری یونگ هو» به عنوان نماینده عالی کره شمالی در مذاکرات خلع سلاح شش کشور پیرامون برنامه تسلیحات هسته ای کره شمالی و همچنین در گفتگوها با آمریکا در دهه ۱۹۹۰ میلادی شرکت داشته است. وی همچنین به عنوان سفیر کره شمالی در انگلیس خدمت کرده است.

این دیپلمات ارشد کره شمالی با سابقه ای غنی در اجرای وظایف مهم و همچنین شرکت در مذاکرات مهم و حساس با آمریکا احتمالاً نسبت به سلف خود، مذاکره کننده زبده تری خواهد بود.

برخی از تحلیلگران کره جنوبی معتقدند که انتصاب «ری» به این سمت می تواند بخشی از تلاشهای کره شمالی برای احیای روند متوقف شده دیپلماسی و بهبود روابط این کشور با جهان خارج بویژه پس از چهارمین آزمایش هسته ای پیونگ یانگ در ماه ژانویه و آزمایش پرتاب موشک دور برد در ماه فوریه باشد؛ اقداماتی که با انتقادات شدید بین المللی و وضع تحریمهای سنگین علیه این کشور همراه بود.