بررسی زمینه های انتخاب شیراز به عنوان پایتخت جوانان جهان اسلام

به گزارش خبرگزاری مهر، نخستین جلسه شورای سیاست گذاری و برنامه ریزی در خصوص معرفی شیراز به عنوان دومین پایتخت جهان اسلام با حضور معاون ساماندهی امور جوانان و مدیران کل این حوزه، مدیرکل ورزش و جوانان استان فارس و نمایندگان حوزه حراست و بین الملل وزارت ورزش و جوانان در ساختمان شماره ۲ این وزارت برگزار شد.

رستمی در این نشست در خصوص علت انتخاب شهر شیراز برای این عنوان گفت: شیراز از نظر فعالیت در حوزه جوانان جزء ۳ استان برتر کشور بوده است و عملکرد اخیر آن نیز نشان می دهد توانایی کسب رتبه اول در سال جدید را دارد.

وی مهمتری دلایل این انتخاب را میزان بالای مشارکت اجتماعی جوانان و تشکیل خانه های جوان در این استان دانست و عنوان کرد: از نظر زیرساختی نیز استان فارس چه به لحاظ تاریخی و تفریحی و چه به لحاظ امکانات از جامعیت بالایی برخوردار است.

معاون ساماندهی امور جوانان در این شورا به ضرورت ایجاد کمیته های تخصصی با ساختار و وظایف مشخص تاکید داشته و گفت: ما ابتدا باید به یک ساختار اجرایی دقیق برسیم و سپس از حضور سایر ارگان ها نیز در تحقق این مهم بهرمند شویم.

در این جلسه وظیفه برنامه ریزی بر عهده مدیرکل مشارکت های اجتماعی جوانان محول شد و رضا حجتی مدیرکل مشارکت های اجتماعی جوانان در این خصوص عنوان کرد: هدف کلان در این موضوع این است که جوانان هویت خود را اول به عنوان یک مسلمان و سپس به عنوان شخصیت بین المللی که می تواند وظایف مهمی را بر عهده بگیر باور کنند.

رستمی این فرصت را تمرینی برای پذیرش مسئولیت های بزرگ در آینده برای جوانان دانست و اضافه کرد: همچنین نام ایران و شیراز به عنوان نامزد این مقام اهداف جدیدی را ایجاد می کند که این اهداف می باید تا پایان سال ۲۰۱۷ تحقق یابد.

وی اضافه کرد: برای تحقق این اهداف نیاز به استراتژی و نقشه راه مشخصی است که این شورا این مهم را بر عهده دارد.

به گزارش خبرگزاری مهر، در این نشست همچنین پیشنهاد شد از تجارب پایتخت اول جهان اسلام استفاده شود و مدیر کل استان فارس ضمن اشاره به استقبال مردم شیراز از این رخداد عنوان کرد: شیراز تا کنون تجربه دو رخداد بین الملی مهم را نیز داشته است اول برگزاری مسابقه دوی ماراتون که با حضور ۳۲ کشور اروپایی و یک کشور آفریقایی بوده است و دوم جام جهانی کشتی فرنگی که در چند روز آینده با حضور چند کشور برتر دنیا در این رشته ورزشی برگزار می شود.

در این جلسه مصوب شد شورای سیاستگذاری استانی به ریاست استاندار شیراز برای برنامه ریژی های اولیه تشکیل شود و همچنین کمپ رهبران جوان به عنوان محلی برای برگزاری کارگاه ها و سایر مراسم های مربوط به این برنامه افتتاح شود.