توضیحات مولاوردی در مورد حضور زنان در کنسرت و آزمون های استخدامی

به گزارش خبرگزاری مهر، شهیندخت مولاوردی در نشست صمیمانه با جوانان و نمایندگان سازمان های مردم نهاد افزود: ناامیدی و نداشتن دید روشن از آینده طی یک فرایندی شکل گرفته است و منتسب به دولت یازدهم نیست چرا که مجموع اقدامات انجام شده و کارهای انجام نشده موجب به وجود آمدن چنین وضعیتی شده است.

وی درباره برنامه‌های دولت برای افزایش میزان امید در جامعه جوان عنوان کرد: ایجاد انگیزه خدمت در نیمی از سرمایه‌های انسانی کشور از اهمیت زیادی برخوردار است چرا که نیمی از جامعه ایران را دختران تشکیل می دهند و سرمایه گذاری نظام برای آنها بحث بسیار مهمی است.

معاون رئیس جمهور اضافه کرد: با وجود اقدامات صورت گرفته در این زمینه باید تلاش بیشتری کنیم و امیدواریم با توجه به شرایط کنونی بیش از پیش روحیه امید جمعی حفظ شود و به سمت آینده ای روشن حرکت کنیم.

مولاوردی در پاسخ به درخواست های اقتصادی و اجتماعی جوانان گفت: دغدغه اصلی دولت رفع بیکاری است و دستیابی به این هدف شرایط خاصی را می‌طلبد.

اقدامات انجام شده در زمینه سیاست خارجی مقدماتی بوده که از طریق آن بتوان سرمایه گذار داخلی و خارجی را جذب کرد. در حال حاضر امید برای بهبود فضای کسب و کار بسیار بیشتر از زمان آغاز دولت یازدهم است.

وی با تاکید بر اینکه ماموریت معاونت امور زنان و خانواده نهاد ریاست جمهوری ایجاد اشتغال نیست، اضافه کرد: نگاه ما باید به کار و شغل تغییر کند. بسیاری از جوانان به دنبال کار دولتی و تمام وقت هستند اما باید به دنبال کارآفرینی بود. دانشگاه ها باید بیشتر در زمینه کارآفرینی تلاش کنند.

مولاوردی به نتیجه رسیدن مذاکرات هسته‌ای را مقدمه‌ای برای تحقق سایر شعارهای دولت دانست و گفت: به منظور خروج از رکود نیازمند سیاست‌گذاری‌های خاصی هستیم.

وی درباره اصلاح قانون مدیریت خدمات کشوری، گفت: برای مدت یکسال اجرای آزمایشی این قانون تمدید شد و بر اساس این قانون افراد استخدام مادام‌العمر نمی شوند بلکه استخدام‌ها کوتاه مدت، میان مدت و بلندمدت خواهد بود و بر اساس عملکرد افراد مدت زمان آن قابل تمدید است.

معاون رییس‌جمهور در امور زنان و خانواده در پاسخ به پرسش علت ممانعت از حضور زنان در کنسرت های موسیقی، گفت: با اینکه این برنامه‌ها در چارچوب قانون و موازین مجوز می گیرند برخورد با آنها سلیقه‌ای است البته چنین برخوردهایی با موضوعات دیگری مانند عفاف و حجاب نیز ممکن است رخ دهد.

مولاوری در خصوص وضعیت دسترسی زنان و مردان به موقعیت های مختلف گفت: میان دسترسی زنان و مردان جامعه به موقعیت‌های مختلف تفاوت قابل توجهی وجود دارد. مردان بیشتر موقعیت‌های سیاسی و اقتصادی را در دست دارند و زنان بیشتر به موقعیت‌های فرهنگی و اجتماعی دسترسی دارند.

وی با بیان اینکه چالش اصلی عدم دسترسی عادلانه زنان به منابع و فرصت‌های اقتصادی و سیاسی است، گفت: در سه سال اخیر تلاش کرده ایم حساسیت‌ها را نسبت به این چالش‌ها جلب، ظرفیت‌ها را شناسایی و تا حد امکان مدیریت کنیم و با همکاری و هم‌افزایی در جهت رفع چالش‌ها قدم برداریم.

معاون رییس‌جمهور در امور زنان و خانواده در پاسخ به وجود تبعیض در آزمون های استخدامی میان دختران و پسران، گفت: زمانی که شرایط آزمون استخدامی سال گذشته اعلام شد ما پیگیری‌های لازم را انجام دادیم اما به نتیجه نرسید. از معاون اول رییس‌جمهور درخواست کردیم که این تبعیض ها در استخدام ها رفع شود.

مولاوردی تاکید کرد: دو عامل افزایش اعتماد دولت به زنان و افزایش اعتماد به نفس زنان در جامعه باید تقویت شود.

وی ادامه داد: در این زمینه برنامه‌های مختلفی را تدارک دیدیم و معاونت امور زنان و خانواده به همراه معاونت ساماندهی امور جوانان وزارت ورزش و جوانان و وزارتخانه های فعال در حوزه اجتماعی در این زمینه تلاش‌هایی کرده اند.

مولاوردی همچنین از تدوین سند توان‌افزایی و حمایت اجتماعی از زنان با مشارکت وزارت کار و رفاه اجتماعی خبر داد و گفت: یکی از مباحث این سند خودداری از وجود چنین تبعیض‌ها و محدودیت‌های استخدامی برای زنان است.