به گزارش خبرنگار مهر، آفتابی درباره اتفاقات رخ داده در مرکز پزشکی فیفا و جنجال کارلوس کی روش در این مرکز گفت: حدود ساعت ۹ صبح بود که مثل هر روز در محل کار خودمان حاضر شدیم و بیماران مختلفی هم در مرکز حضور داشتند. به یکباره صداهای بلندی شنیدم و متوجه شدم که این صداها از کارلوس کی روش سرمربی تیم ملی بود که از پله ها بالا می آمد.

وی افزود: وقتی کی روش خود را به طبقه بالا رساند دوربین به دست داشت و در راهرو یک سری الفاظ بد بکار برد. او از راه دور به من اشاره کرد که نزدیک نروم و هیچ صحبتی نکنم. چهره کی روش برافروخته و ملتهب بود به طوری که وقتی همه او را دیدند ترسیدند!

فیزیوتراپ مرکز پزشکی فیفا خاطرنشان کرد: کی روش بعد از عکسبرداری از راهرو وارد محیط درمان شد. شما می دانید که مرکز درمان قواعد خاص خودش را دارد چرا که به خاطر مسائل خصوصی بیماران نمی توان از آنجا عکس گرفت ولی متاسفانه کی روش که مرتب الفاظ رکیکی را بکار می برد دوربین به دست داشت و فیلم و عکس می گرفت.

آفتابی با بیان اینکه حتی نمی تواند الفاظ کی روش را به صورت مودبانه مطرح کند، تاکید کرد: کی روش مرتب از بیماران عکس می گرفت و من موظف بودم به عنوان مسئول مرکز او را آرام کنم. من مرتب از سرمربی تیم ملی می خواستم که آرام باشد ولی او حتی از کابین ما هم عکس گرفت و بیماران از شلوغ کاری هایش ترسیدند.

وی ادامه داد: نمی دانم کی روش چه هدفی داشت ولی موقع خروج رو به من کرد و گفت که شما کار من را خراب کردید. او با الفاظ رکیک و با زبان انگلیسی این صحبت ها را مطرح می کرد.

فیزیوتراپ مرکز پزشکی فیفا در پاسخ به این سئوال که آیا با کی روش درگیری فیزیکی هم داشته است یا خیر، ادامه داد: درگیری فیزیکی به صورت مستقیم نبود. سرمربی تیم ملی قصد داشت موقع خروج در را محکم بکوبد ولی من دستگیره را گرفتم. در این هنگام کی روش هم در را به سمت خود کشید که من بعد از چند لحظه آن را رها کردم. به خاطر همین در محکم به هم خورد و صدای مهیبی داشت.