اولين نمايشگاه مطبوعات خراسان جنوبي پايان يافت

به گزارش خبرنگاركتاب مهر، دراين مراسم معاون فرهنگي هنري اداره كل فرهنگ وارشاد اسلامي خراسان جنوبي ضمن گراميداشت سالگرد شهادت صارمي و روزخبرنگار گفت : استقلال ، امانتداري و بيان حقايق از ويژگي هاي خبرنگاران است واين گروه بايد با دقت و سرعت انعكاس واقعيت ها را بيش از پيش مد نظر قرار دهند .





مطهري نقد سازنده را در ارتقاي كميت و كيفيت و سلامت جامعه موثر دانست و گفت : خبر نگاران منتقدين سازنده اي هستند كه مي كوشند فرهنگ محلي منطقه را بازگو كنند . اصحاب رسانه جهت ارتقاي سطح معلومات و دانش مردم رسالتي بس عظيم دارند .





وي افزود : اولين نمايشگاه مطبوعات ، خبر گزاريها و تبليغات با 21 غرفه ي فعال گامي موثر درجهت رشد و توسعه رسانه ها در اين استان بود .





وي با اشاره به گسترش مطبوعات و خبر گزاري ها در سطح خراسان جنوبي گفت : مي توان با تلاش اصحاب قلم و رسانه نمايشگاه هايي مجزا براي هر يك از خبر گزاري ها و مطبوعات بر پا كرد .