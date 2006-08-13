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۲۲ مرداد ۱۳۸۵، ۱۴:۳۰

اولين نمايشگاه مطبوعات خراسان جنوبي پايان يافت

اولين نمايشگاه مطبوعات ، خبرگزاري ها و تبليغات خراسان جنوبي ظهر امروز در بيرجند به كار خود پايان داد .

به گزارش خبرنگاركتاب مهر، دراين مراسم معاون فرهنگي هنري اداره كل فرهنگ وارشاد اسلامي خراسان جنوبي ضمن گراميداشت سالگرد شهادت  صارمي و روزخبرنگار گفت : استقلال ، امانتداري و بيان حقايق از ويژگي هاي خبرنگاران است واين گروه بايد با دقت و سرعت انعكاس واقعيت ها را بيش از پيش مد نظر قرار دهند .

مطهري نقد سازنده را در ارتقاي كميت و كيفيت و سلامت جامعه موثر دانست و گفت : خبر نگاران منتقدين سازنده اي هستند كه مي كوشند فرهنگ محلي منطقه را بازگو كنند . اصحاب رسانه جهت ارتقاي سطح معلومات و دانش مردم رسالتي بس عظيم دارند .

وي افزود : اولين نمايشگاه مطبوعات ، خبر گزاريها و تبليغات با 21 غرفه ي فعال گامي موثر درجهت رشد و توسعه رسانه ها در  اين استان بود .

وي با اشاره به گسترش مطبوعات و خبر گزاري ها در سطح خراسان جنوبي  گفت : مي توان با تلاش اصحاب قلم و رسانه نمايشگاه هايي مجزا براي هر يك از خبر گزاري ها و مطبوعات بر پا كرد .

کد مطلب 366158

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