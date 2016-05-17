قایقران معلول کرمانشاهی به فینال مسابقات جهانی آلمان راه یافت

عزت‌اله پرنیان در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: مسابقات جهانی قایقرانی معلولان به میزبانی دویسبورگ آلمان در حال برگزاری است و شهلا بهروزی راد، قایقران ملی پوش کرمانشاهی با افتخار توانست به فینال این مسابقات دست یابد.

رئیس هیئت ورزش‌های جانبازان و معلولان استان کرمانشاه با اشاره به دستاورد ارزنده نماینده کرمانشاه در این مسابقات افزود: بهروزی‌راد پیش از این مسابقات موفق به کسب نخستین سهمیه پاراالمپیک قایقرانی ایران شده بود و در رقابت با برترین‌های قایقرانی در مسابقات جهانی دویسبورگ آلمان قدرتمند عمل کرد.

پرنیان افزود: شهلا بهروزی راد در مرحله مقدماتی در رشته ۲۰۰ متر کایاک انفرادی از گروه خود با حریفانی از سوئد، آلمان، آمریکا، رومانی، استرالیا، برزیل، انگلیس و چین مسابقه داد و به مقام سوم رسید و به فینال مسابقات راه یافت.

وی بیان کرد: در مرحله مقدماتی این مسابقات استرالیا به عنوان نخست دست یافت، رومانی دوم شد و شهلا بهروزی راد از جمهوری اسلامی ایران در جایگاه سوم قرار گرفت و هر سه به فینال رفتند.

پرنیان ابراز امیدواری کرد: نماینده کرمانشاه در فینال مسابقات که روز پنجشنبه برگزار می‌شود به عنوان برتر دست یابد و رنکینگ جهانی خود را ارتقا دهد.