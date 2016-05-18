کودکانی که زود راه می افتند در نوجوانی استخوان های قوی تری دارند

به گزارش خبرنگار مهر، مطالعه محققان انگلیسی رابطه بین توانایی های کودکان در حرکات متداول نظیر پریدن، دویدن و راه رفتن در ۱۸ ماهگی و استخوان های قوی تر در نوجوانی را اثبات می کند.

به گفته محققان، این نوع حرکات در کودکان نوپا موجب ایجاد فشار بر استخوان ها می شود و بدین ترتیب استخوان های آنها پهن تر و سفت تر می شود. به همین خاطر این گروه از کودکان در مقایسه با کودکان دیگری که حرکت کمتری دارند استخوان های قوی تری خواهند داشت.

یافته های این مطالعه می تواند به تشخیص این موضوع کمک کند که چه کسانی در سنین بالاتر در معرض ریسک بالاتر پوکی استخوان و شکستگی استخوان قرار دارند.

به گفته این محققان، کودکانی که تحرک و فعالیت فیزیکی بیشتری در کودکی داشته اند معمولا عضلات قوی تری در بزرگسالی دارند.

همچنین محققان دریافتند این تاثیر در مردان بیش از زنان مشهود و مشخص است.