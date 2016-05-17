ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی راهی به سوی اقدام و عمل است

به گزارش خبرنگار مهر، رقیه نانگیر عصر سه شنبه در جلسه توجیهی ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی میامی به میزبانی سالن جلسات فرمانداری این شهرستان ضمن بیان اینکه مشارکت مردم در زمینه اقتصاد مقاومتی و مردمی شدن آن عامل اصلی تحقق شعار سال ۹۵ است، ابراز داشت: مشارکت مردم در زمینه اقتصاد مقاومتی و مردمی شدن آن عامل اصلی تحقق شعار سال است.

وی با بیان اینکه سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی از سال ها قبل توسط مقام معظم رهبری ابلاغ شده است، افزود: دستگاه های اجرایی هر شهرستان برنامه ها و پروژه های خود را با هماهنگی ادارات کل در زمینه اقتصاد مقاومتی اعلام کنند تا بتوانیم برای اقدام و عملیاتی کردن اقتصاد مقاومتی تلاش کنیم.

اقتصاد مقاومتی راه حل برون رفت از رکود

دبیر ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی استان سمنان با تاکید بر اینکه اقتصاد مقاومتی با توجه به شرایط اقتصادی موجود که در پی تهدیدها و تحریم هایی کشورهای غربی ایجاد شده، راهکاری اصلی به حساب می آید گفت: توسعه صادرات غیرنفتی، کاهش اتکا به صادرات نفت، ثبات اقتصاد کلان، تثبیت بازارهای پولی و مالی از چشم انداز های اصلی تحقق اقتصاد مقاومتی است.

نانگیر در ادامه به مهمترین نتایج اقتصاد مقاومتی در عرصه های ملی و بین المللی اشاره کرد و ابراز داشت: افزایش مقاومت اقتصادی در برابر تهدیدات، مخاطرات و همچنین توانمند سازی در استفاده از تحولات فناوری و اقتصادی در دنیا برای پویایی اقتصاد کشور، کاهش وابستگی ها و افزایش روحیه خود اتکایی از مهمترین آثار تحقق اقتصاد مقاومتی است.

وی افزود: امیدواریم با راه اندازی ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی در سراسر استان، بتوانیم شاهد تحولات خوبی در زمینه عمل به منویات مقام معظم رهبری و در نهایت توسعه همه جانبه کشور باشیم.

مشکلات میامی نیازمند توجه مسئولان

فرماندار میامی نیز در این جلسه با بیان اینکه دولت تدبیر و امید به مناطق کمتر توسعه یافته توجه ویژه ای داشته، گفت: با توجه به اینکه ۸۸ درصد میامی را روستاها تشکیل می دهد، این شهرستان نیازمند توجه ویژه است که مشکل تزریق اعتبارات و متمرکز شدن اعتبارات در مرکز استان از جمله مهمترین مشکلات و موانع این منطقه است.

احمد قاضی با اشاره به اینکه بسیاری از دستگاه های اجرایی با کمبود اعتبار مواجه هستند، افزود: بانک های سطح میامی نیز به دلیل نداشتن گردش مالی مناسب با مشکلاتی روبرو هستند که امیدواریم با تزریق اعتبارات این مشکلات نیز حل شود تا همه مردم سختکوش میامی از امکانات بهره مند شوند.

وی در بخش پایانی سخنان خود، افزود: امروز اقتصاد مقاومتی تنها راه حل برون رفت از رکود اقتصادی است لذا از دهیاران و بخشداران می خواهیم تا به این مقوله در سطح روستایی نگاه ویژه ای داشته باشند.