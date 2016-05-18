مدیران حامی روابط عمومی در یزد تجلیل شدند

به گزارش خبرنگار مهر، در نشست شورای روابط عمومی‌های استان یزد که عصر سه شنبه به مناسبت هفته ارتباطات در استانداری یزد برگزار شد، با حضور استاندار یزد و معاون سیاسی و امنیتی وی، از مدیران حامی روابط عمومی در استان یزد تجلیل شد.

بر این اساس، داود پاک طینت مدیرکل مرکز اسناد و کتابخانه ملی استان یزد، محمدرضا عظیمی زاده شهردار یزد، علی غیاثی ندوشن، مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان یزد و نجفی معاونت سیمای مرکز یزد به عنوان مدیران حامی روابط عمومی مورد تجلیل قرار گرفتند.

در این مراسم همچنین از روابط عمومی های برتر استان یزد با اهدای لوح سپاس و هدایایی تجلیل شد.

در این مراسم همچنین احکام هیئت رئیسه جدید شورای هماهنگی روابط عمومی‌های استان یزد توسط استاندار یزد اعطا و از اعضای سابق تجلیل شد.

در نشست شورای روابط عمومی های استان یزد از خانواده مرحوم عبدالرحمان قیطاس از نیروهای روابط عمومی پست، مرحوم محمدرضا سبزیان از نیروهای روابط عمومی جهاد کشاورزی و علی اعتمادی از کارکنان روابط عمومی صدا و سیما که بر اثر تصادف، دچار ضایعه نخاعی شده است، تجلیل شد.