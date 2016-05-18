افزایش سرمایه گذاری در صنعت گردشگری ایران

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه وال استریت ژورنال از تمایل شرکت های هتلداری بین المللی برای حضور و سرمایه گذاری در ایران خبر داده است.

به نوشته این روزنامه بسیاری از این شرکت ها انتظار دارند با برداشته شدن تحریم ها علیه ایران سفرهای تجارتی و سیاحتی به ایران افزایش پیدا کند.

بر اساس این گزارش در حال حاضر شرکت هتلداری بین المللی «میلای» اسپانیا در نظر دارد در سواحل دریای خزر هتلی تاسیس کند.

از دیگر شرکت هایی که برای سرمایه گذاری در ایران علاقه نشان داده است شرکت هتل های آکور فرانسه است که سال گذشته دو هتل در تهران افتتاح کرد.

به نوشته این روزنامه، شرکت مدیریت هتل های روتانا، مستقر در ابوظبی نیز فعالیت هایی را در ایران آغاز کرده است.