کاهش تراز آب های زیرزمینی در شهرستان ملارد بحران ساز است

مهدی زماندار در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به میزان بارش های قابل توجهی که در چند ماهه اخیر در این شهرستان وجود داشته اظهار داشت:برخی گمان می کنند که با بارندگی های اخیر که بدون تردید برکت و موهبت الهی است، مشکل و معضل کمبود آب در این منطقه مرتفع شده اما از منظر علمی و در واقعیت امر، دغدغه های آبی در ملارد همچنان پابرجا است.

رئیس آبفای روستایی ملارد عنوان کرد:آنچه که متضمن تأمین سفره های زیرزمینی آب است به بارندگی هایی معطوف می شود که در قالب و شکل برف باریده می شوند.

وی افزود:با بارش باران، روان آب هایی ایجادمی شود که بخشی از آن هدر رفته وتبخیر می شود و اساسا نمی توان از آن به عنوان پشتوانه ای جدی و تعیین کننده در تأمین آب های زیرزمینی یاد کرد.

زماندار گفت:در حال حاضر کاهش سطح منابع زیرزمینی آبی به عنوان دغدغه ای جدی مطرح است و در صورت عدم رعایت مصرف بهینه آب در حوزه روستایی، این شهرستان در بخش های متعدد و بخصوص عرصه های کشاورزی با مخاطرات آبی دشواری روبرو خواهد شد، همچنان که در برخی از روستاها با مشکلاتی دست و پنجه نرم می کنیم.

وی افزود:در حوزه هدایت وانتقال آب با معضل خاصی مواجه نیستیم بلکه اصلی ترین دغدغه خاطر ما به بخش منابع آبی معطوف می شود که در طول سالیان اخیر بواسطه خشکسالی که در کشور حاکم بوده، این منطقه را نیز تحت تأثیر قرار داده است.

رئیس آبفای روستایی شهرستان ملارد گفت:متأسفانه در گذشته مصرف بی رویه در حوزه باغات و کشاورزی نیز مزید بر علت شده تا در حال حاضر با چنین وضعیتی مواجه شویم که امیدواریم با عزم و همت عالی تمامی ساکنان روستاهای این شهرستان وهمچنین تدابیری که در این خصوص و در حوزه مدیریتی اتخاذ شده و البته عنایت پروردگار در افزایش بارش های پایدار به عنوان یکی از اصلی ترین منابع تأمین کننده آب های زیرزمینی، شرایط مطلوب تری در عرصه آب روستایی ملارد حاصل شود.

زماندار یادآور شد:در خصوص آنچه که به شرح وظایف آبفای روستایی ملارد باز می گردد، نهایت تلاش خود را بکار خواهیم بست تا مانع و مشکل عدیده ای برای عرصه آبی این خطه از روستاهای مستقر در غرب استان ایجاد نشود.