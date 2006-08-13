"ازدواج به سبك ايراني" در امريكا با استقبال مواجه شد

به گزارش خبرگزاري "مهر"، نمايش فيلم سينمايي "ازدواج به سبك ايراني" از چهارم اوت در امريكا شروع شده و فيلم جديد فتحي در سينماهاي بورلي هيلز، تان سنتر، اورنج كانتي و ميوزيك هال روي پرده رفته است.

كوين تامس، منتقد سينمايي روزنامه لس آنجلس تايمز، در نقدي بر اين فيلم كه چهارم اوت در اين روزنامه چاپ شد، نوشته است: "ازدواج به سبك ايراني" بسيار خوشايند و موثر است، پر از گرما، عاطفه و محبت، كه در عين حال يك سرگرمي مبتني بر سنت است كه پر از تيپ هاي آشناي كميك و مكان ها و صحنه هاي پرلطافت و شادابي بخش است. گرچه در پس تمامي طنز داستان مي توان رد پايي هر چند كمرنگ اما بهنگام از روابط شرق و غرب را يافت.

وي اين فيلم را طنز موقعيت مي داند و در اين ارتباط مي گويد: اين فيلم طنز را در هر موقعيتي مي يابد و در عين حال وضعيت منحصر به فرد زن ايراني را كه در عين تلاش براي راضي نگاه داشتن مرد، دائما در حال دور زدن اوست، كاملا آشكار مي كند. با تمام اينها، سازندگان فيلم فراموش نكرده اند كه دارند يك كمدي مي سازند و به اين ترتيب پوچي و بيهودگي تمام اين رفتارها و واكنش ها به تصوير كشيده شده است.

در فيلم "ازدواج به سبك ايراني" شيلا خداداد، داريوش ارجمند، محمدرضا شريفي نيا، فاطمه گودرزي، سعيد كنگراني، حسام نواب صفوي و لادن طباطبايي به ايفاي نقش مي پردازند. اين فيلم اثري اجتماعي و كمدي درباره دختر يك حاجي بازاري متعصب است كه قصد ازدواج با يك جوان خارجي را دارد و در سر راه اين ازدواج اتفاقات ريز و درشتي رخ مي دهد.