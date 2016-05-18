به گزارش خبرنگار مهر، سیدمحمد نوابی، سه شنبه شب در سومین جشنواره حمایت از حقوق مصرف کننده در استان یزد اظهار داشت: حقوق مصرف کننده در همه کشورها مصادیق واحدی دارد و در کشور ما این حقوق نه تنها به درستی بلکه اصلا رعایت نمی شود.

وی عنوان کرد: از تاخیر در هواپیما گرفته تا تبلیغات اغوا کننده و حتی پرداخت حق بیمه اتومبیل‌ها، مصادیق نفی حقوق مصرف کننده است در حالی که معتقدیم حقوق مصرف کننده حق الناس است.

رئیس سازمان حمایت از تولیدکنندگان و مصرف‌ کنندگان با بیان اینکه مصرف کننده تریبون نداد و من اکنون از تریبون مصرف کننده سخن می‌گویم، بیان کرد: چرا در حالی که چهار ماه حرام داریم، بیمه حق بیمه را به جای چهار دوازدهم یا هشت دوازدهم، دوازده دوازدهم می‌گیرد به این معنا که هر ۱۲ ماه سال را در دریافت حق بیمه، ماه حرام محاسبه می‌کند.

تبلیغات اغوا کننده مصداق نفی حقوق مصرف کننده است

وی، تبلیغات اغواکننده را نیز مصداق نفی حقوق مصرف کننده دانست و تاکید کرد: این تبلیغات حق مصرف کننده را ادا نمی کند و با بیان مطالب غیرواقع، ‌ مخاطب را تحت تاثیر قرار می دهد.

نوابی با بیان اینکه مصداق‌های بسیاری در زمینه نفی حقوق مصرف کننده داریم، بیان کرد: حتی پایان یافتن اعتبار کارت‌های بانکی و الزام مشتری برای گذاشتن زمان و هزینه برای تعویض کارت نیز نفی حقوق مصرف کننده است اما متاسفانه هیچ یک از ما به حق و حقوق خود آشنا نیستیم و نمی توانیم آن را مطالبه کنیم.

وی، تابلوی «جنس فروخته شده پس گرفته نمی شود» را نیز جمله زشتی دانست که مغایر با حقوق مصرف کننده است و افزود: مصرف کننده اصلا نباید به مغازه ای که چنین تابلویی را نصب کرده وارد شود چه برسد به اینکه از او خرید کند زیرا یکی از حقوق مصرف کننده، خدمات پس از فروش است که در چنین فروشگاه‌هایی این حق نادیده گرفته شده است.

تابلوی «جنس فروخته شده پس گرفته نمی‌شود» از همه مغازه‌ها جمع‌آوری شود

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت تصریح کرد: انتظار داریم حداقل در استان یزد این تابلوها از مغازه ها جمع آوری شود تا نفی حقوق مصرف کننده به این وضوح انجام نشود.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به ارائه تسهیلات به واحدهای مشکل دار عنوان کرد: وظیفه کارگروه تولید و تسهیلات استان یزد در این زمینه سنگین است زیرا نباید با رفع مشکل و آغاز به کار یک واحد، دوباره شاهد تولید و انبار آن باشیم بلکه تولیدات باید صادرات محور و مشتری محور باشد.

ظرفیت تولید ۶۰ میلیون مترمربع چادر مشکی در کشور

نوابی همچنین با بیان اینکه هرکه در سایت بهین یاب ثبت نام کرد، تسهیلات نخواهد گرفت، افزود: برای یزد سهمیه خوبی در نظر گرفته شده و سه طرح ملی شامل دو طرح فولادی و یک طرح تولید کود شیمیایی با استفاده از این تسهیلات به راه خواهد افتاد.

وی همچنین با بیان اینکه برخی ظرفیت‌ها در کشور خالی است و باید برای آن اقدام شود، بیان کرد: یکی از این موارد، تولید چادر مشکی در کشور است و در حالی که ۶۰ میلیون مترمربع در سال ظرفیت مصرف وجود دارد، این ظرفیت خالی است و نگاه ما به واردات است اما امیدواریم حداقل در استان یزد ظرفیت تولید ۲۰ میلیون مترمربع چادر در سال ایجاد شود.