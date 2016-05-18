نحوه استفاده از امکانات ورزشی استان قزوین ساماندهی شود

به گزارش خبرنگار مهر، اولين نشست شورای عالی ورزش استان با هدف تبيين سياست های اجرای طرح های ورزشی سه شنبه شب در محل استانداری قزوین برگزار شد.

فریدون همتی در اين نشست گفت: طرحها و برنامه های ورزشی باید در كارگروه كارشناسی مطرح و بررسی و سپس در شورای عالی ورزش مطرح و مصوب شود.

همتی ساماندهی هيئت های ورزشی در سطح شهرستان ها و توجه به ورزش بانوان، و پیشکسوتان را بصورت هفتگی در محلات، روستا ها مهم بر شمرد و افزود: پراكنده بودن ورزش در استان و استفاده نکردن بهينه از امكانات و ظرفيت ها از جمله مشكلات ورزش استان است.

وی بیان کرد: اطلاعات جامعی از امكانات ورزشی استان باید جمع آوری شود تا در برنامه ریزی از آن استفاده شود.

مديركل ورزش و جوانان استان هم در اين نشست گفت: شورای عالی ورزش می تواند در نزدیکی همه دستگاه های اجرايی در تبيين و اجرای برنامه ها ورزش استان تاثیر گذار باشد.

محمد مشهدی آقايی افزود: در سال جاری تشكيل ستاد بازیهای المپيك ریو، برگزاری اولين المپياد ورزشی نوجوانان و ميزبانی از رقابت های قهرمانی کشور و ساماندهی ورزش همگانی از جمله برنامه های ورزش استان است.

وی یادآورشد: اداره کل ورزش و جوانان استان در سال گذشته، يك ميليارد و ۶۰۰ ميليون تومان درآمد داشت اما امسال با توجه به واگذاری برخی اماکن به ورزشكاران از ميزان درآمدهای ورزش استان کم خواهد شد.

محمد باقر کشفی مشاور عالی و رئيس شورای مشاوران استاندار قزوين هم در اين نشست گفت: جامعه ورزش استان باید برای رسیدن به اهداف خود چشم انداز روشنی داشته باشند.

كشفی، ظرفيت های استان را برای برگزاری و توسعه ورزش های هوايی و زمستانی مناسب دانست و افزود: اجاره دادن استادیوم ورزشی ۱۵ هزار نفری در قزوين به تيم های خارج از استان می تواند بخشی از مشكلات را حل كند.

وی خاطرنشان کرد: توجه و سرمايه گذاری در ورزش های بومی و محلی استان می تواند به ارتقاء جایگاه ورزش استان کمک کند.

در این جلسه مقرر شد شورای عالی ورزش با حضور هيئت های ورزشی به صورت ماهانه تشکیل جلسه دهد.