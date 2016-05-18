حجت الاسلام علیرضا سلیمی در گفت و گو با خبرنگار مهر در آستانه هفته جوان، اظهار داشت: مجلس برای وام ازدواج جوانان، مبلغ ده میلیون تومان را تصویب کرده ولی رئیس بانک مرکزی اعلام کرد که این مصوبه را اجرا نمی کند که هنوز دلایل آن برای مجلس مشخص نیست.

نماینده مردم محلات و دلیجان در مجلس شورای اسلامی افزود: با وجود اینکه بانک ها اعتبار کافی به منظور اجرایی کردن این مصوبه را در اختیار دارند، از اجرای آن سرباز می زنند و حتی برای وام چهار میلیون تومانی ازدواج نیز جوانان تا ماه ها باید در نوبت بمانند.

جوانان باید فرصت حضور در عرصه های مختلف را داشته باشند

سلیمی خاطرنشان کرد: متاسفانه در چند سال اخیر به جوانان کمتر بها داده شده و با وجود توان بالای جوانان، سهم آن ها از مدیریت امور سهم شایسته ای نیست و علیرغم شعارهایی که داده می شود ولی در عمل برخی مسئولان به جوانان اعتماد نمی کنند.

وی افزود: برخی افراد شهامت سپردن پست های جدی را به جوانان ندارند و این یک نقص بزرگ در کشور است و برخی از مشکلات نیز به دلیل به حاشیه راندن جوانان است.

نماینده مردم محلات و دلیجان در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: در وزارت ورزش و جوانان، امور مرتبط با جوانان به حاشیه رانده شده و این وزارتخانه در زمینه مسایل مرتبط با جوانان به صورت جدی ورود پیدا نکرده است.

وی افزود: در بخش مسکن، ازدواج و آسیب های اجتماعی تحرک چندانی در وزارت ورزش و جوانان دیده نمی شود که باید در این خصوص بازنگری شود و یک برنامه ریزی اساسی در مورد جوانان صورت پذیرد.

افزایش بودجه 95 حوزه جوانان به دو هزار میلیارد ریال

سلیمی خاطرنشان کرد: در لایحه بودجه ۹۵، دولت برای وزارت ورزش و جوانان، بودجه کمی پیشنهاد داده بود که در مجلس این مقدار به بیش از دو هزار میلیارد ریال افزایش یافت ولی این مقدار بودجه نیز برای این وزارتخانه کافی نیست.

نماینده مردم محلات و دلیجان در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه امروز، معضل بزرگ جوانان، مساله اشتغال است، افزود: ما نباید بیش از این جوانان را در زمینه اشتغال معطل کنیم چرا که سبب وارد آمدن آسیب های مختلف به این قشر می شود.

سلیمی بیان داشت: دولت هر قانونی که در بحث اشتغال نیاز داشته توسط مجلس به تصویب رسیده و هیچ بهانه ای در این زمینه پذیرفتنی نیست و انتظار می رود به جای پرداختن به حاشیه ها، به مشکل اصلی جوانان که مساله اشتغال است، بیش از گذشته توجه شود.

ضرورت حمایت از جوانان نخبه و نوآوری های آنان

وی افزود: بنیاد ملی نخبگان در بسیاری از اوقات نتوانسته از اختراعات و ابداعات و نوآوری های جوانان مبتکر حمایت لازم را داشته باشد و تولیدات جوانان بلاتکلیف مانده و این مساله باعث سرخوردگی در پاره ای از جوانان شده است.

نماینده مردم محلات و دلیجان در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: جوان، کانون تفکر، نشاط، حرکت و نوآوری است و هر جا که عرصه به جوانان سپرده شد، موفقیت را با تمام وجود لمس کرده ایم.

سلیمی خاطرنشان کرد: جوانان ما در کشور اتفاقات مهمی همچون انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی هشت ساله را مدیریت کردند و در بخش تولیدات علمی جوانان در کشور کارنامه درخشانی رقم زده اند.

وی افزود: جوانان دارای نوآوری هستند و خلاقیت در وجود آن ها موج می زند و این جوانان بودند که در عرصه پیشرفت های هسته ای و تولیدات علمی برای کشور افتخار آفرینی کردند.

نماینده مردم محلات و دلیجان در مجلس شورای اسلامی با اشاره به شعار سال مقام معظم رهبری تاکید کرد: باور کردن جوانان به شعار نیست بلکه باید در اقدام و عمل برای جوانان گام های اساسی برداشت تا زمینه برای رشد آنها و استفاده از ظرفیت هایشان فراهم شود.