حمایت از صنایع داخلی با جدیت پیگیری می شود

به گزارش خبرنگار مهر، نشست مشترک صاحبان واحدهای توليدی نساجی استان با مدیرکل دفتر صنایع نساجی و پوشاک وزارت صنعت معدن و تجارت سه شنبه شب در اداره صنایع قزوين برگزار شد.

گلنار نصراللهی در نشست صاحبان صنايع نساجی استان قزوین در کار گروه رفع موانع تولید گفت: نساجی در کشور از صنایع مهم و بسیار قوی محسوب می شود که با حمایت از آن می توان به اشتغال کشور کمک کرد.

مدیرکل دفتر صنایع نساجی و پوشاک وزارت صنعت بیان کرد: آمار قاچاق و واردات محصولات نساجي بیانگر وجود بازار تقاضای مناسبی در کشور است لذا باید با همکاری همه بخشها کاری کنیم تا محصولات ایرانی جایگزین کالاهای قاچاق خارجی شود.

نصرالهی با اشاره به بازدیدهای صورت گرفته از چند واحد نساجی در استان تصریح کرد: با توجه به شاخصهای جهانی، صنایع نساجی استان قزوین محصولات کیفی تولید می کنند که نه تنها در کشور بلکه در جهان قابل رقابت است.

وی اضافه کرد: نگهداری، بازسازی، نوسازی و توجه به محیط کارخانه و استاندارد تولید مهمترین عامل موفقیت صنایع نساجی است و توجه به توسعه و نگهداری مناسب ماشین الات رمز موفقیت واحدهای فعال نساجی استان تلقی می شود.

نصراللهی از افتتاح چند واحد نساجی جدید در سال آینده در استان قزوین هم خبرداد و گفت:امسال درستاد فرماندهی اقتصادمقاومتی عزم جدی داریم تا از تمام ظرفیت ها و امکانات موجود برای حمایت از تولیدات داخلی استفاده کنیم.

در ادامه علی پرزحمت رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان گفت: رويکرد دستگاههای اجرایی استان، حل مشکلات واحدهای تولیدی است که در این راستا همکاری برخی دستگاهها قابل تقدیر است.

پرزحمت گفت: در راستای رفع مشکلات واحدهای تولیدی استان، ۵۷ مصوبه داشته ایم که ۹۵ درصد این مصوبات اجرایی شده است.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تصریح کرد: با تعامل ایجاد شده با دستگاههای اجرایی در رفع موانع و مشکلات واحدهای توليدی، همکاری همه جانبه اداره کل امورمالیاتی شایسته تقدیر است.

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عباسعلی درافشانی، معاون امور اقتصادی استانداری قزوين هم در این نشست گفت: حمایت از تولید و اشتغال از تاکیدات و مطالبات استاندار است و همه دستگاههای اجرایی باید در این زمینه مشارکت و همکاری جدی کنند.

درافشانی بیان کرد:برای تحقق اقتصاد مقاومتی در سال جدید، باید رویکرد همه دستگاهها و بخشها در راستای حمایت از تولید باشد تا بتوانیم در مسیر حمایت از تولید و اشتغال و حرکت در مسیر تحقق شعار سال گام برداریم.