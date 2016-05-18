  1. استانها
  2. یزد
۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۵، ۸:۰۹

امام جمعه یزد:

تولیدکنندگان یزد در بازاریابی اهتمام جدی داشته باشند

تولیدکنندگان یزد در بازاریابی اهتمام جدی داشته باشند

یزدـ امام جمعه یزد گفت: تولید بدون فروش توجیه ندارد و تولیدکنندگان باید در بازاریابی و فروش محصولات خود اهتمام جدی داشته باشند.

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله محمدرضا ناصری، سه شنبه شب در سومین جشنواره تجلیل از حامیان حقوق تولیدکننده و مصرف کننده در استان یزد اظهار داشت: فروش رکن اصلی تولید است و تا زمانی که فروش و بازار وجود نداشته باشد، تولید معنا و مفهومی نخواهد داشت.

وی با بیان اینکه تولیدکنندگان و صنعتگران باید اهتمام جدی در زمینه بازاریابی داشته باشند، بیان کرد: هم تولیدکنندگان و هم دست اندرکاران دولتی باید در این بخش با جدیت وارد شوند و با بررسی مشکلات و رفع آنها، شرایط رقابت در بازارهای جهانی را فراهم کنند.

تولیدکنندگان فضا را برای رقابت در بازارهای جهانی فراهم کنند

ناصری تاکید کرد: به طور قطع حفظ کیفیت در کنار قیمت مناست می تواند بسیاری از رقبای خارجی را کنار بزند و فضا را برای رقابت در بازارهای جهانی فراهم کند.

وی با بیان اینکه نباید برای کسب سود بیشتر به هر کار و شیوه ای دست زد، افزود: این شیوه به صورت مقطعی تاثیرگذار است اما به تدریج مشتریان یکی یکی از دست می روند و تولیدکننده ای که طمع کرده باشد، متضرر می شود.

ناصری بیان کرد: متاسفانه عده‌ ای برای رسیدن به سود بیشتر و قیمت ارزانتر، نعمت خدا را آلوده و خراب می‌ کنند که این فرهنگ باید عوض شود و فرهنگ دلسوزی برای مردم جامعه و فرهنگ «آنچه برای خود می‌ پسندی برای دیگران نیز بپسند» جایگزین آن شود.

خدمت فدای سود بیشتر نشود

امام جمعه یزد تصریح کرد: متاسفانه در کشور ما خدمت را فدای سود بیشتر می ‌کنند در حالی که اگر سود بیجا و بیشتر خواسته باشید، کیفیت پایین می‌آید بنابراین به سود معقول اکتفا کنید و به حق و حقوق مردم احترام بگذارید تا برکت در کسب و کار شما ایجاد شود.

وی یادآور شد: برخی موارد باید در بین ما فرهنگ و نهادینه شود و اگر اینگونه شد و با وجدان و خداترسی و تکیه بر اصل آنچه برای خود می پسندی برای دیگران هم بپسند، کار انجام شد، حقوق مصرف کننده حفظ می شود.

کد مطلب 3661724

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها