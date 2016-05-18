تولیدکنندگان یزد در بازاریابی اهتمام جدی داشته باشند

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله محمدرضا ناصری، سه شنبه شب در سومین جشنواره تجلیل از حامیان حقوق تولیدکننده و مصرف کننده در استان یزد اظهار داشت: فروش رکن اصلی تولید است و تا زمانی که فروش و بازار وجود نداشته باشد، تولید معنا و مفهومی نخواهد داشت.

وی با بیان اینکه تولیدکنندگان و صنعتگران باید اهتمام جدی در زمینه بازاریابی داشته باشند، بیان کرد: هم تولیدکنندگان و هم دست اندرکاران دولتی باید در این بخش با جدیت وارد شوند و با بررسی مشکلات و رفع آنها، شرایط رقابت در بازارهای جهانی را فراهم کنند.

تولیدکنندگان فضا را برای رقابت در بازارهای جهانی فراهم کنند

ناصری تاکید کرد: به طور قطع حفظ کیفیت در کنار قیمت مناست می تواند بسیاری از رقبای خارجی را کنار بزند و فضا را برای رقابت در بازارهای جهانی فراهم کند.

وی با بیان اینکه نباید برای کسب سود بیشتر به هر کار و شیوه ای دست زد، افزود: این شیوه به صورت مقطعی تاثیرگذار است اما به تدریج مشتریان یکی یکی از دست می روند و تولیدکننده ای که طمع کرده باشد، متضرر می شود.

ناصری بیان کرد: متاسفانه عده‌ ای برای رسیدن به سود بیشتر و قیمت ارزانتر، نعمت خدا را آلوده و خراب می‌ کنند که این فرهنگ باید عوض شود و فرهنگ دلسوزی برای مردم جامعه و فرهنگ «آنچه برای خود می‌ پسندی برای دیگران نیز بپسند» جایگزین آن شود.

خدمت فدای سود بیشتر نشود

امام جمعه یزد تصریح کرد: متاسفانه در کشور ما خدمت را فدای سود بیشتر می ‌کنند در حالی که اگر سود بیجا و بیشتر خواسته باشید، کیفیت پایین می‌آید بنابراین به سود معقول اکتفا کنید و به حق و حقوق مردم احترام بگذارید تا برکت در کسب و کار شما ایجاد شود.

وی یادآور شد: برخی موارد باید در بین ما فرهنگ و نهادینه شود و اگر اینگونه شد و با وجدان و خداترسی و تکیه بر اصل آنچه برای خود می پسندی برای دیگران هم بپسند، کار انجام شد، حقوق مصرف کننده حفظ می شود.