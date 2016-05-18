منچستریونایتد مجوز حضور مستقیم در رقابتهای لیگ اروپا را کسب کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، دیدار تیم های فوتبال منچستریونایتد و بورنموث قرار بود روز یکشنبه برگزار شود اما به دلیل پیدا شدن بسته مشکوک در ورزشگاه اولدترافورد، این بازی لغو شد.

این بازی در نهایت سه شنبه شب برگزار شد و منچستریونایتد توانست با نتیجه ۳ بر یک از سد حریف خود بگذرد.

برای شیاطین سرخ در این دیدار، وین رونی (۴۳)، مارکوس راشفورد (۷۵) و اشلی یانگ (۸۷) گل زدند و تک گل بورنموث در دقیقه ۹۰ از سوی کریس اسمالینگ (گل به خودی) وارد دروازه منچستریونایتد شد.

منچستریونایتد با این پیروزی جایگاه پنجمی خود در رقابتهای این فصل لیگ برتر را تثبیت کرد و به طور مستقیم به رقابتهای لیگ اروپای فصل آینده صعود کرد.

ساوتهمپتون هم با قرار گرفتن در جایگاه ششمی باید در رقابتهای مقدماتی لیگ اروپا شرکت کند.