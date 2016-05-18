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۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۵، ۸:۵۹

رکورد جدید جهانی برای تبدیل نورخورشید به جریان برق

رکورد جدید جهانی برای تبدیل نورخورشید به جریان برق

محققین استرالیایی با ابتکار عمل توانستند بیشترین بازده از نور خورشید را برای تبدیل آن به جریان برق داشته باشند.

به گزارش خبرگزاری مهر، محققین دانشگاه UNSW استرالیا با بکارگیری شکل جدیدی از سلول خورشیدی توانستند ۳۴.۵ درصد از نور خورشید را به جریان برق تبدیل کنند که این رقم بعنوان رکوردی جدید در جهان محسوب می شود.

این آزمایش بر روی یک صفحه سلول خورشیدی ۲۴ سانتیمتر مربعی که دارای ۴ اتصال مینی ریز پیمانه ای به شکل منشور بود، انجام گرفت.

این شکل جدید هندسی در صفحه سلول خورشیدی این امکان را ایجاد می کند که تشعشعات خورشید به ۴ طیف نوار رنگی منشعب شوند که با این فرآیند مقدار زیادی از انرژی را می توان از هر باریکه نور بدست آورد.

تبدیل ۳۴.۵ درصد از نور خورشید به جریان برق بدون استفاده از متمرکز کننده بعنوان بالاترین درصدی است که تاکنون در جهان ثبت شده است.  این در حالی است که پیش از این دانشمندان آلمانی رسیدن به بازدهی ۳۵ درصد را تا سال ۲۰۵۰ برای خود ترسیم کرده بودند.

گام بعدی محققین استرالیایی از بین بردن پیچیدگی های ساخت این نوع صفحه سلول خورشیدی به همراه تولید ارزان تر آن است.

کد مطلب 3661762
علیرضا کمندی

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